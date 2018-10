Vigo expropiará solares y edificios abandonados cuyos dueños ni venden ni edifican

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo aprobará esta semana el primer programa de expropiación forzosa de solares abandonados, cuya primera medida será la elaboración de un censo de estas parcelas. Así lo ha trasladado en rueda de prensa el alcalde, Abel Caballero, quien ha recordado que el Ayuntamiento podrá expropiar aquellos solares e inmuebles abandonados, cuyos propietarios ni venden ni edifican, para "ponerlos en el mercado".

La primera medida será la elaboración de un censo, en el que se registrarán las propiedades abandonadas del Casco Vello, el barrio de Bouzas y de todo el ensanche del centro de la ciudad. "Que los propietarios espabilen. No vamos a dejar solares sin edificar indefinidamente", ha advertido Caballero.

El regidor ha explicado que el gobierno "no puede tolerar que haya solares abandonados, en pésimo estado, en pleno centro de Vigo" y ha instado a los dueños de esas parcelas a "edificar" porque, de lo contrario, el Ayuntamiento "pasará a la acción". Según este programa, la administración local podrá expropiar esos solares para luego sacarlos a la venta, con la condición de que los nuevos propietarios deberán edificar. "No se hizo hasta ahora porque no había una ley que lo permitiese. Pero ya la hay", ha sentenciado el alcalde.