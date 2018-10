El PPdeG reclama sentencias sobre accidentes en As Avenidas para investigar O Marisquiño

La comisión parlamentaria que investigará el accidente de O Marisquiño se fractura antes de arrancar. Su presidenta convocó a los cuatro grupos para mañana a las 13.30 horas con la intención de aprobar el plan de trabajo, cuestión central que determinará el alcance de la documentación solicitada a las administraciones implicadas y el listado de comparecientes. La propuesta elaborada por los populares incluye a once políticos, nueve técnicos y la revisión de numerosos expedientes siempre del ámbito municipal y no portuario. Entre los incluidos figuran la licencia otorgada al evento, las peticiones de mejora del paseo recibidas en el Concello y todas las sentencias "notificadas sobre la responsabilidad de la administración local en el mantenimiento de As Avenidas".

El hecho de que se ponga el acento en exclusiva en el ayuntamiento y de que BNG, En Marea y PPdeG solicitaran la comparecencia de Abel Caballero y no se pida la del presidente de la Xunta ha motivado que los socialistas se planteen abandonar la investigación por considerar este órgano "un mero instrumento electoral para actuar en contra del gobierno vigués". La decisión está pendiente de ser ratificada hoy por todo el grupo parlamentario, pero Abel Losada ironizaba ayer con el hecho de que "igual no se pide a Feijóo porque no estuvo allí la noche del accidente, cosa que sí hizo el gobierno de Vigo", recordó antes de tildar la comisión como una "mascarada". "Es un accidente y está sometido a investigación judicial. Es imprescindible que los técnicos concluyan sobre las causas", defendió siguiendo la tesis del gobierno vigués partidario de que se aleje el siniestro del debate político. El PSdeG renunció a presentar un plan de trabajo dando por hecho el "control" de los populares.

Por el contrario, el portavoz del PPdeG en la Cámara, Pedro Puy, aseguró ayer que tras trasladar su propuesta de trabajo a todos los grupos, confía en llegar a "acuerdos". Se estudiarán las ideas del resto de partidos que "complementen" las ya incluidas por los populares y aclaró que "se aplicará el reglamento" cuando los comparecientes sean citados también por el juzgado que instruye el accidente. En estos casos esas personas podrán "actuar conforme a su interés de defensa", matizó. Las pesquisas parlamentarias estarán por lo tanto "condicionadas" por el proceso judicial, donde se designó un perito para dirimir responsabilidades.

Al margen de este trabajo judicial, los grupos arrancan mañana su investigación con un ambicioso plan conocido ayer y que incluye la comparecencia de un representante de los afectados, nueve profesionales y expertos del ámbito de la Ingeniería, de la Asociación de Festivais de Galicia, y diversas áreas técnicas del ayuntamiento, además de once representantes políticos entre los que figura el alcalde de Vigo, la portavoz local del PP, el delegado de la Xunta, el gerente del área sanitaria, el presidente del Puerto y el exalcalde que firmó el convenio "Abrir Vigo al Mar".

Los responsables de la comisión pedirán todos los expedientes municipales sobre O Marisquiño, la licencia, los acuerdos de patrocinio, las licencias otorgadas a otros eventos como "Vigo Seafest", las fiestas de San Roque o Coia, el texto del convenio "Abrir Vigo al Mar" donde se establecen las competencias en mantenimiento y todas las sentencias sobre responsabilidad patrimonial en accidentes en la zona del Náutico.