El Supremo zanja un pleito contra un club vigués: prostitución no es actividad laboral

Un asunto con un recorrido judicial de cinco años en el que el Tribunal Supremo acaba de decir la última palabra. Y esa es que el ejercicio de la prostitución no puede dar lugar a una relación laboral. El caso ha sido analizado a raíz del recurso de casación para unificación de doctrina formalizado por la Tesorería General de la Seguridad Social contra una resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que falló, como lo había hecho antes un juzgado de lo Social de Vigo, que la actividad de prostitución que realizaban cinco jóvenes en un local de la ciudad olívica no puede incardinarse en el ámbito de la legislación laboral. El Alto Tribunal inadmite el recurso y declara por tanto la firmeza de la sentencia con un argumento muy claro: la prostitución no puede dar lugar a un contrato de trabajo "al ser su objeto ilícito".

El auto, con fecha de este septiembre, es un buen ejemplo también del diferente criterio jurídico existente a la hora de valorar la actividad del alterne y la de la prostitución. Porque las resoluciones del Supremo distinguen entre una y otra. El alterne, entendido como captación de clientes en un local para que tomen consumiciones a cambio de una contraprestación económica, sí da lugar a una relación laboral. Un claro ejemplo de esta doctrina es un reciente fallo en el que se ratificó la condena a un club de Vilaboa en el que trabajaban jóvenes sin contrato: la resolución las consideraba asalariadas porque no constaba que las chicas se dedicasen también a la prostitución.

El asunto que se acaba de analizar de Vigo tiene su origen en una inspección realizada en 2013 en un local de la avenida de Camposancos explotado por la empresa Exclusivas Torrado Montero S.L. La Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción "por falta de alta y cotización a la Seguridad Social" de cinco de las jóvenes identificadas, todas ellas extranjeras. La Tesorería General de la Seguridad Social presentó demanda al entender que lo que se hacía en ese local era una actividad de alterne, "jurisprudencialmente configurada como relación laboral".

Tras ser rechazados sus argumentos por un juzgado laboral y por el TSXG, ahora la Sala de lo Social del Supremo confirma esas resoluciones. Así, en el auto se relata que las mujeres efectivamente realizaban alterne en el establecimiento, donde "cumplían un horario", disponían de "taquillas" e "incitaban" a los clientes a tomar consumiciones en la parte "baja del mismo". Pero, además de ello, en la parte alta del inmueble había 14 habitaciones "en las que las referidas mujeres ejercían la prostitución cuando los clientes del local subían con ellas a tal fin". Y existiendo el elemento de la prostitución, no cabe contrato de trabajo, ya que sería "ilícito" y "contrario a lo recogido en el convenio para la represión de la trata de personas y de la prostitución ajena de la Asamblea General de las Naciones Unidas".

Dos casos

La Seguridad Social había aportado como sentencia de contraste para defender sus argumentos una del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que sí aprecia relación laboral. Pero el Supremo concluye que son dos casos distintos. En el fallo del País Vasco "la actividad cuya laboralidad se discute es la de alterne, puesto que en las actas de la Inspección de Trabajo nada se indica sobre el eventual ejercicio de la prostitución". Actividad que sí se ejercía en el club de Vigo, lo que lleva a los magistrados a inadmitir el recurso y confirmar la sentencia recurrida, poniendo fin a este litigio judicial.