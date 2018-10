Una batida por el talento universitario

Becas, prácticas, formación, incorporarse a una cartera de empleo... Las propuestas laborales de las 78 empresas que desplegaron su potencial en Ifevi buscan adaptarse a las necesidades y características de cada demandante aunque siempre con un objetivo en mente: engrosar su plantilla con talento local. Y para ello "pescaron" entre el alumnado o titulados de la Universidad de Vigo en la ya fidelizada Feria Internacional de Empleo Finde.U; que organiza de forma conjunta con sus homólogas de Oporto y Tras Os Montes.

Con la organización de este evento presencial conjunto, las tres instituciones dan la oportunidad durante cuatro días –dos en la ciudad portuguesa y dos en la olívica– a estudiantes y titulados de todas las áreas de mantener contacto directo con organizaciones y empresas que demandan el intelecto universitario de la eurorregión.

Desde primera hora de la mañana de ayer el goteo de visitantes no cesó y la gran mayoría no acudían solo para conocer lo que buscan o ansían de ellos las empresas, sino para dar con un empleo serio y entrar a formar parte del mundo laboral. Fue el caso de los jóvenes Ismael Pla y José Molares. Ambos concluyeron sus estudios e incluso uno de ellos se encuentra ya trabajando, si bien buscan alternativas y un cambio de rumbo a su profesionalidad. "Buscamos ya algo estable y esta fórmula es muy útil; conoces a empresas dentro de tu rama y que además se muestran muy activas a escucharte", reconocían ambos, aunque admiten que parecía muy centrada en el ámbito tecnológico. "Poco queda para el resto", lamentaban.

Otra titulada que acudió hasta el Ifevi con la perspectiva de hacerse un hueco en el ambicioso tejido empresarial de la ciudad fue Cristina Gómez, quien tras convertirse en madre vuelve a la búsqueda de un empleo con futuro. "He dado con muchas empresas que no conocía y esto implica que se abren nuevas posibilidades y opciones", destacó esta viguesa. Y es que por aquí pasa uno de los objetivo de esta feria internacional de empleo: ampliar sus horizontes laborales. Es el caso de las pontevedresas María Fabela y Ana Ponce de León. Ambas confían en poder trabajar en el extranjero por ello exploraron las capacidades y posibilidades de las 78 empresas participantes fuera de nuestras fronteras. "Hemos hecho ya alguna práctica porque solo con la carrera no vale pero queremos conocer todavía más opciones. La verdad nos ha sorprendido el trabajo de muchas de ellas y esperemos que puedan explotarlo al extranjero", confían estas estudiantes de Química y ADE.

Y es que aunque en la feria participaron en gran medida empresas punteras del sector tecnológico, también se hicieron un hueco negocios dedicados a la automoción, al ámbito jurídico, comercial, sanitario o educativo, entre otros. ¿Qué ansían incorporar a sus filas? Disposición, trabajo en grupo y "talento joven". "Abarcamos tantas ramas dentro de nuestro sector que tenemos puestos que podrían adaptarse a varios perfiles. Empezamos con un programa de trainee (aprendices) durante 20 meses para que vayan cogiendo práctica en la empresa y de ahí van rotando por las diferentes áreas; desde recursos humanos o contabilidad hasta ingeniería o técnicos en mantenimiento", explica Roberto Santos, de la empresa The Navigator Company.

Desde la compañía Altia aplauden la "buena formación" y "disposición" de los jóvenes que presentaron sus currículum a la empresa. "Nos hemos encontrado de todo, nos ha encantado porque gran parte de la gente que ha venido estaba bastante orientada al sector tecnológico y de desarrollo de software, que es lo que buscamos", admiten sus trabajadoras.

La FP no se queda fuera

Aunque esta III edición de la Finde.U está pensada para estudiantes o egresados universitarios, lo cierto es que gran parte de la demanda de empleo de las diferentes empresas también estaba a disposición de técnicos superiores o titulados de Formación Profesional. "No discriminamos entre alumnos universitarios, ciclos superiores o de máster, nuestras becas por ejemplo van dirigidas a todo tipo de estudiantado", explican desde el programa FEUGA.

A su stand como al de muchos otros se desplazaron los cerca de medio centenar de alumnos del Colexio Mendiño de los ciclos medios de Administración, Comercio y Auxiliar de Enfermería. "Los días previos hemos estado preparando los currículos así como cartas de presentación para adaptarnos a cualquier perfil de empresa; muchos de ellos se han interesado por las opciones de fuera de España, para la rama sanitaria hay muchas oportunidades", reconocía su docente Paola Bar.





