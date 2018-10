La Fiscalía pide 9 años y medio de cárcel por la presunta autoría de un delito de homicidio en grado de tentativa para un vecino de Vigo acusado de golpear con una barra de hierro en la cabeza a otro hombre tras una discusión a causa de unos aguacates en la calle Baixada a Ríos.

Además de un año de alejamiento, solicita también que indemnice al perjudicado con cantidades que suman 47.500 euros en concepto de días de curación, secuelas, perjuicios estéticos y gastos médicos futuros. La víctima, según el fiscal, tiene como secuela un posible foco epiléptico y/o trastorno orgánico de la personalidad. La acusación particular pide idéntica pena y la abogada del acusado rechaza el relato del Ministerio Público, calificando los hechos de delito de lesiones con la aplicación de eximentes. La defensa afirma que quien comenzó a amenazar y a atacar al encausado fue la presunta víctima y que al verse amenazado, su cliente le golpeó con una barra que había allí con la "mala fortuna" de que le dio en la cabeza.

El juicio se celebra hoy en la Audiencia viguesa. Los hechos ocurrieron la tarde del 25 de diciembre de 2016, día de Navidad, junto a un aguacatero público. El acusado -que ya tiene nueve condenas no computables a efectos de reincidencia- inició una discusión con otro hombre "por motivo de unos aguacates que estaba recogiendo". Cuando la víctima ya se marchaba y le daba la espalda, el encausado según el fiscal supuestamente le golpeó con una barra de hierro en la cabeza, haciéndolo "con intención de atentar contra su vida". A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico por el que precisó ingreso hospitalario con intervención quirúrgica.

El acusado, con historial de enfermedades psiquiátricas y a tratamiento en la actualidad según él mismo declaró, alegó que estaba recogiendo los aguacates, que el hombre empezó a coger la fruta y él se lo recriminó. "Iba con un perro, me enseñó la cadena del perro con el que iba, me asusté, me dio un cadenazo que paré con un brazo, cogí un hierro del suelo y le golpeé; era para defenderme", declaró. "Me parece que le di despacio, le di como pude, sin calcular dónde por la tensión, tenía la mente en blanco, no sabía como reaccionar", dijo. "Venía a quitarme los aguacates avasallándome", reiteró.

La versión de la víctima es muy distinta. El joven relató que había salido a pasear a su perro y al pasar por el aguacatero cogió varios que había en el suelo y los metió en el bolsillo. "El acusado me dijo que no los cogiera, que me iba a matar; hubo una discusión verbal y me fui", dijo. Cuando volvía a casa, concretó, pasó por el lugar. "Ya ni lo vi, de repente noté un golpe en la cabeza", dijo, negando que él amenazase, lesionase o diese un cadenazo al encausado.