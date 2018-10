Vigo aprueba ya el examen del crucerista

Vigo como destino crucerístico supera el exigente examen de Cruise Critic. La web de referencia mundial en el sector puntúa con un 4 sobre 5 a la escala viguesa. Esta valoración global ofrecida por el editor de la influyente plataforma se basa en los informes que recibe de personal experto desplegado en los barcos. Con una nota así, a solo a un punto de distancia de la excelencia, podría parecer suficiente para que un puerto creyese aseguradas las escalas o que será cuestión de tiempo que aumenten. Pero la complacencia en este exquisito tráfico es peligrosa, más todavía cuando otra puntuación que aporta Cruise Critic, la resultante de 422 comentarios de los propios pasajeros, concede 3,5 puntos (también sobre una escala de 5). Un resultado que debiera servir para descubrir, más que aquello en lo que se mejoró, lo que falta por corregir para ganar el sobresaliente.

Recopiladas en los últimos dos años, estas opiniones de cruceristas que visitaron Vigo se clasifican en cinco categorías: 119 como "excelente"; 141, "muy buena"; 148, "en la media": 47 "pobre"; y 29, "terrible". A continuación se resumen los aspectos más positivos y negativos destacados en la web.

| Casco Vello, bien conservado y con encanto. En una breve presentación del destino, el editor de la web arranca ensalzándolo como uno de esos puntos de la "España Verde" donde los cruceristas "pueden disfrutar de una ciudad y un entorno sin adulterar por el turismo de masas". Además de incidir en el legado histórico elogia el estado del casco histórico con especial mención "al antiguo barrio pesquero de O Berbés, bien conservado y con un particular encanto" .

| Del marisco de fama mundial a las grandes esculturas. Tras señalar que "hay mucho que ver y hacer en los alrededores", el editor anima a quienes visiten por primera vez Vigo a "explorar la ciudad antigua, disfrutar de sus mariscos de fama mundial y admirar algunas de las grandes esculturas que adornan sus calles [por el Sireno, los Caballos y Julio Verne]. "Dale tu tiempo y te recompensará con maravillosos recuerdos", concluye.

| A cinco minutos del buque. Una de las ventajas más destacadas por los cruceristas es la ubicación "perfecta" del puerto, "cercano al centro". Uno que la conoció hace unos meses en el Independence of the Seas escribe esto: "No hay mucho que hacer aquí, pero el centro de la ciudad está a solo 5 minutos del barco. Mi marisco favorito en el planeta está aquí". Otro del Balmoral: "Además de atracado justo en la ciudad, hay muy buen ambiente". En la misma línea se expresa un crucerista del Navigator of the Seas: "No hay necesidad de ir en bus a la ciudad porque está a dos minutos andando".

| Limpia, con variedad de tiendas y bonitos jardines. Este el resumen del positivo comentario de un pasajero del Ventura que visitó Vigo este julio, y que coincide con otro del Independence que disfrutó con el recorrido del bus turístico, en especial por la parada en el parque Quiñones de León. "Unos jardines botánicos tan bonitos que son de visita obligada", afirma. Y no son pocos los que destacan "esas jardineras en los bordes de las calles que hacen que Vigo sea bastante bonito". Tampoco faltan las impresiones sobre Samil, una "playa limpia y ordenada".

| Duración de escala corta. "Una hermosa ciudad en el norte de España que planeamos visitar de nuevo con más tiempo". Este no es un comentario aislado, sino frecuente entre los cruceristas que han vivido una buena experiencia en Vigo. Como indica este otro del Azura: "¡Me encantó esta ciudad! Me hubiera gustado estar más tiempo allí!". |

| Comercios cerrados en festivos. "Lástima que fuera domingo. Nada abierto", confiesa otro pasajero. Este uno de los aspectos negativos más citados, y con énfasis: "Fue lo más decepcionante del crucero, que al parar en Vigo todo estaba cerrado", resumen.

| Sin posibilidad de visitar Cíes. "Esperábamos hacer una visita al Parque Nacional de las Islas", reprocha una pasajera del Queen Elizabeth por una escala en 2017. Ella llegó en invierno, cuando no hay servicio regular a las islas, por eso otros pasajeros llegan a proponer que las navieras "paren" o incluso "fondeen" frente a la isla como un valor añadido.A quienes les coincidió con estas rutas funcionando acabaron deslumbradas por la belleza del archipiélago: "Fantástico". También valoran como atractivo cruzar la ría hasta Cangas.

| Complicada con sillas de ruedas. Un número considerable de los cruceristas tienen problemas de movilidad, de ahí que sean inevitables los comentarios alusivos a las empinadas cuestas y aportan sugerencias para facilitar el tránsito con sillas de ruedas. "Como mi acompañante era un usuario de silla de ruedas, consideramos que este era un puerto un poco difícil para moverse, ya que era muy montañoso. Caminamos por el paseo marítimo y luego volvimos", opina uno. Otro agrega: "Podría facilitarnos las cosas en los accesos al puerto, con menos escaleras y más rampas".

| Excursiones caras; más baratas en taxi. También las navieras reciben un tirón de orejas de los pasajeros. Uno del Britannia habla de "costosas excursiones a Santiago de Compostela", y otro viene a decir que compensa contratar un taxi, "más barato". Más descriptivo resulta este del crucerista del Navigathor of the Seas: "Vigo fue una verdadera sorpresa. Sáltate las excursiones costosas de los barcos y reserva algo en el puerto si quieres un tour organizado". Hay incluso quien ya estuvo varias veces en Vigo y desaconseja irse de excursión e insiste: "Quédate en Vigo y disfruta de la ciudad".

| Nulo dominio del inglés y persisten los precios abusivos. No en un número tan elevado como cinco años atrás, pero el escaso manejo del idioma inglés entre los responsables de los establecimientos continúa entre los principales reproches que el crucerista que se pasea por Vigo. "No pude entenderme con la dependienta", se queja una. Y también persisten las quejas contra quienes buscan aprovecharse de estos clientes. "Me querían cobrar en un restaurantes 90 euros por una langosta", brama una pasajera.