Los alcaldes del PP ven inviable retomar el Área si Vigo no se integra en el transporte

Los alcaldes del PP no ven viable reactivar el Área Metropolitana a corto o medio plazo. Son menos optimistas que los regidores de PSOE, BNG y Marea respecto a la posibilidad de ponerla en marcha tras las próximas elecciones puesto que vinculan directamente su futuro a la integración efectiva de Vigo en el plan de transporte metropolitano de Galicia y a la continuidad de Abel Caballero al frente de la Alcaldía de la ciudad. Los que hasta ahora han actuado como portavoces del grupo, Nidia Arévalo y Javier Bas, responsabilizan directamente al primer edil vigués de la situación de bloqueo del ente supramunicipal y son tajantes al asegurar que no será posible empezar a gestionar servicios de forma conjunta mientras siga gestionando la capital metropolitana. "Mientras siga Caballero en Vigo este proyecto es inviable. Le falta visión política y capacidad de liderazgo para ponerse al frente de la que podría ser la quinta provincia gallega con más de medio millón de habitantes", subrayan los regidores de Mos y Redondela de forma coincidente.

Los populares celebran que los pronunciamientos judiciales obtenidos hasta el momento "respalden" la tesis defendida por la Xunta de que la implantación del transporte metropolitano es condición imprescindible para que pueda constituirse el organismo. Así interpretan la suspensión cautelar pese a que tanto el auto en primera instancia como la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no se pronuncian sobre el fondo de la cuestión y optan por impedir la actividad del organismo para prevenir "perjuicios irreparables" una vez que empezase a tomar decisiones y a tener gastos.

Coinciden con el resto de fuerzas políticas en que la solución no llegará en ningún caso de la vía judicial sea cual sea el pronunciamiento de los jueces sobre la legalidad del ente. Pero tampoco ven fácil su desbloqueo político. Y ponen el acento en Caballero, principalmente los alcaldes de los dos municipios más grandes. Javier Bas lamenta que se haya perdido una "oportunidad histórica" de poner en marcha la agrupación de municipios que serviría para mejorar y abaratas servicios. Defiende los esfuerzos de la Xunta por consensuar un nuevo texto en 2016 para impulsar la ley y atribuye "a la confrontación permanente de Vigo" el bloqueo actual en los tribunales. "Este es un fracaso exclusivo de Caballero. Perdió la ocasión de ser líder de un gran área urbana porque simplemente no es capaz, el personaje está superando a la persona", le reprocha el regidor redondelano.

En la misma línea se pronuncia Nidia Arévalo. "¿Es posible reactivar el Área Metropolitana con este alcalde en Vigo? Rotundamente no. Esta es una verdad absoluta", señala respecto a las opciones de futuro del ente, en el que siguen confiando como plataforma para mejorar la prestación de servicios ciudadanos pero "muy difícil" de materializar en los próximos años. "No puede presidir el Área alguien que discrimina y establece ciudadanos de primera y de segunda. En Mos los servicios cuestan lo mismo para vecinos y no empadronados, somos un municipio abierto y Caballero debe estar frustrado por no haber llegado a presidente de la Xunta y solo le interesa confrontar con Feijóo y el resto del mundo", denuncia la alcaldesa de Mos. Arévalo insistió en reclamar las mismas condiciones para los 14 ayuntamientos asegurando que su municipio "no es siervo de ningún otro".

El regidor de Baiona insiste en el transporte como condición para arrancar con el proyecto y solo ve posible un Área cuando "todos los implicados entiendan que las reglas de juego son las mismas para todos". En opinión de Ángel Rodal, "a Vigo le falta mentalidad metropolitana" que ejemplificó en la negativa de Caballero a que todos los vecinos disfruten de descuentos en los autobuses. "Las visitas generan riqueza en el municipio de destino", destacó poniendo a Baiona como ejemplo. Esta idea la respalda también el regidor de Soutomaior, Agustín Reguera, quien destaca que el transporte es el servicio básico que más interesa a los pequeños ayuntamientos. "En estos ocho meses hasta las municipales no se va a mover nada y aún después será difícil, pero sigo confiando en que el alcalde de Vigo recapacite", señala el popular.

PP de Vigo

El PP de Vigo respalda la tesis de que sin integración en el transporte no se podrá poner en marcha el Área Metropolitana y apela al gobierno local a implantarlo en base a los ahorros de los que disfrutarían los vigueses. Elena Muñoz señala también al regidor olívico como "único responsable" de la paralización del ente y le da la razón con ironía respecto a que solo unas elecciones y la configuración de nuevas mayorías permitirían retomar su actividad. "Es verdad, tiene que dejar de ser alcalde y en 6 meses a partir de mayo el Área y su transporte estarán en funcionamiento para beneficio de todos", aseguró la portavoz de la formación en la ciudad.

Muñoz sitúa el incumplimiento del convenio del transporte por parte de Vigo como el origen de la ruptura política que mantiene inactivo este órgano desde su misma constitución en diciembre de 2016. "Se modificó la ley y ya no había ningún impedimento más para que funcionara", le recordó ayer al alcalde vigués, al que reprochó los efectos colaterales de su "guerra sin cuartel" contra la Xunta.





