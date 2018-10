Vigo da por perdido el mandato y prevé su reanudación tras las próximas elecciones

Los alcaldes de PSOE, BNG y Marea dan por perdido el actual mandato y confían en reactivar el Área Metropolitana después de las próximas elecciones con la vista puesta en que las fuerzas de izquierda mejorarán sus resultados y el PP perderá representantes en la asamblea hasta el punto de que les sea imposible "bloquear en los tribunales" el nuevo ente que engloba a 14 ayuntamientos. "La Xunta trata de invalidar las decisiones democráticas de los ciudadanos recurriendo a los tribunales. Esta vía está agotada y ahora es el momento de vernos de nuevo en las urnas", advirtió ayer el presidente de la agrupación supramunicipal y alcalde de Vigo, Abel Caballero, uno de los siete concellos que recurrieron la suspensión temporal decretada hace 18 meses y valoran ahora presentar recurso de casación contra la confirmación decretada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Vigo dejará esa decisión en manos de sus juristas y apuesta por una salida política al conflicto y no judicial. El alcalde olívico, Abel Caballero, volvió a denunciar ayer que el Área Metropolitana "fue reventada" en dos ocasiones por el presidente de la Xunta, aludiendo a la paralización de 2012 y a la denuncia en enero de 2017 en el juzgado de lo contencioso-administrativo cuestionando la legalidad de su constitución. Este punto, más la valoración de sus acuerdos y la entrada de Vigo en el transporte metropolitano, siguen sin dirimir y deben ser resueltas en primera instancia. Pero Caballero no confía en que la vía judicial pueda desatascarla.

El regidor vigués apuesta por reanudar la actividad "a partir de mayo y la constitución de nuevas mayorías en los ayuntamientos", asegurando que se producirá "una estrepitosa derrota del PP" que abriría la puerta a un nuevo clima de mayorías para poner en marcha la junta de gobierno y la integración de servicios entre los concellos.

De opinión similar, el alcalde de Nigrán, el también socialista Juan González, reconoce que la sentencia del TSXG "no es una buena noticia" e incide en que "sería muy positivo" que el ente supramunicipal pueda echar a andar, lo que no da por perdido. "No vamos a renunciar a nada. El Área es un objetivo a conseguir porque va a abaratar costes y hacer que la vida de los vecinos sea más fácil", incide González, muy crítico con la actitud del PP. "Éramos conscientes de que iban a poner muchos impedimentos. Desde el momento en que el PP no iba a tener la mayoría su estrategia era parar el Área", abunda.

Desde O Porriño, la regidora Eva García de la Torre (PSOE) lamenta también lo que entiende como la "utilización de los recursos judiciales en base a un interés electoral" por parte del PP. "La Xunta utiliza todos los medios a su alcance para paralizar el Área con la intención de perjudicar al alcalde de Vigo, sin importar a quien se arrastre", incide la socialista. García de la Torre reivindica el papel del ente para "paliar" el "empeoramiento" de los servicios públicos por parte de la Xunta y se muestra confiada en que el organismo metropolitano terminará activándose. "No renuncio a que pueda ponerse en marcha algún día y llegue a funcionar", anota.

En lo que respecta al bipartito de Moaña, la alcaldesa en funciones, Marta Freire, muestra en primer lugar su "máximo respeto a la decisión judicial" pronunciada por el TSXG sobre la suspensión cautelar del Área. Asimismo, el ejecutivo moañés valora "positivamente" la decisión al entender que "deja claro al PP que lo que ellos pretendían, que pasaba por vincular la decisión de la suspensión con la legalidad o ilegalidad de su constitución o con la designación de los representantes de Moaña y Gondomar, no procede en absoluto". Desde Moaña lamentan que los vecinos no hayan disfrutado aún del Área y culpan al "juego político y electoralista"de Xunta y PP.

La alcaldesa en funciones de Cangas, Mercedes Giráldez, aseguró que su concello solicitará una reunión entre los diferentes ayuntamientos adscritos al Área para analizar la posibilidad de un recurso de casación, si bien, en todo caso, manifestó que "la idea es seguir batallando". Asegura que el Área está paralizada por "motivos políticos". "Es una irresponsabilidad", zanja Giráldez: "La judicialización de la vida política no es buena, sobre todo para la ciudadanía, que lleva tres años perdidos".

El alcalde de Gondomar considera que se ha perdido "una gran oportunidad" y censura que Feijóo paralizara el Área "por interés político". "No le interesa que se cree un proyecto político, social y demográfico tan potente", valora Francisco Ferreira (PSOE), que confía en el que los populares perderán poder político en mayo. "Esto les va a pasar factura", apunta. Y menos optimista es el regidor de Salceda de Caselas, Marcos Besada, quien detecta una "nula conciencia metropolitana" tanto en PSOE como en PP para sacar adelante el proyecto. Coincide en que se ha perdido el mandato pero duda de su inmediata recuperación. "Falta visión metropolitana a todos los niveles, también entre la sociedad, y así es muy difícil", señala el líder de Movemento Salceda.





