Una odisea de olores para regresar a su burbuja

Perder un vuelo fuera de la ciudad de residencia y tener que esperar cuatro días por el siguiente sin el equipaje, suena a odisea para cualquier persona. Pero si, además, la afectada tiene Sensibilidad Química Múltiple (SQM), se convierte en un problema de salud.

Eso es lo que le sucedió a "Goyita" , el pasado 23 de septiembre, cuando regresaba de Londres. Reside en los alrededores de Vigo, en una casa alejada de la población y sin apenas muebles, para evitar todo los posible los olores a químicos. La SQM es un trastorno emergente, adquirido y crónico, caracterizado por la pérdida progresiva de tolerancia a productos químicos diversos, en concentraciones menores de las que se considera capaces de afectar a la población en general. La OMS la encasilla como "alergia no especificada" y el Ministerio de Sanidad la reconoce como "problema de salud.

El miedo que "Goyita" tenía a separarse durante demasiado tiempo de la burbuja que es su domicilio y a meterse en recintos con tanta afluencia como un aeropuerto, la llevó a no viajar durante 15 años. "Son sitios que no puedes controlar, la gente se echa colonias y lociones, los productos con los que limpian... Todo es química".

Pero esta vez no tenía remedio, tenía que viajar hasta Inglaterra y también quería probarse. Metió en su maleta sus propias sábanas, orgánicas y que no están lavadas con productos químicos, al igual que su ropa. También una máquina de aire que le ayuda a respirar. Facturó todo para que, en la previsible revisión de su equipaje de mano, no contaminaran sus cosas.

El trayecto de Peinador a Luton fue bien, dentro de lo previsto. Pero el regreso se complicó. Ya en el aeropuerto inglés y facturado su equipaje, por diferentes razones, perdió el vuelo. Se quedó en tierra sin más barreras para protegerse de los químicos que las mascarillas que llevaba puestas. "Y nos protegen solo por un tiempo", resalta y añade: "Es muy diferente estar cuatro horas en tránsito que cuatro días y tres noches".

Para ella, fueron un infierno. Durante el día llevaba ropa de otra persona, pero por la noche dormía desnuda con la ventana abierta para mitigar el contacto de su olfato con sábanas que no eran las suyas. "Me ahogaba". Cuenta que padeció vértigos, mareos, problemas estomacales, dolor de encías, "sangraba por la boca"... "Es como su tuvieras en la garganta un tubo de escape". Relata que las azafatas la llevaron en silla de ruedas porque ya no aguantaba más. Llegó a Vigo con "una crisis altísima" de la que aún hoy se está recuperando. "No estás bien hasta que no expulsas todo lo que has respirado y a nosotros nos cuesta mucho echarlo, somos muy frágiles", explica. Cuenta su experiencia para mostrar la vulnerabilidad de estos pacientes ante cualquier tipo de imprevisto lejos de sus refugios.