Lotería de Navidad 2018: Estos son los locales más afortunados del área de Vigo

¿Romperá este 2018 Vigo su mala racha con la Lotería de Navidad? El Gordo solo tocó una vez en la ciudad, nada menos que en 1974. Así que tal vez sea este el año en el que cambie la suerte. Pero que el primer premio no haya parado por aquí no quiere decir que las administraciones del área viguesa no hayan repartido generosos premios en los sorteos navideños de los últimos años. Repasamos los establecimientos más afortunados.

La palma se la lleva 'El X de la Suerte' de O Porriño, un antiguo bar reconvertido en administración de lotería. Repartió sendos quintos premios en 2011, 2012 y 2016 y un cuarto en 2016. El año pasado la Lotería de Navidad pasó de largo, pero en cambio en la del Niño la suerte volvió por la puerta grande: vendieron el segundo premio, que dio más de 525.000 euros.

Dentro de Vigo, un local que también se ha acostumbrado a descorchar champán el 22 de diciembre es el quiosco Mi Bar, situado en la peatonal de O Calvario. En 2016 vendió un quinto, e hizo lo propio en 2014 (repartió 40.000 euros) y el año anterior, con 12.000. Otra administración que ha repetido es la situada en el centro comercial Travesía de Vigo, que en 2014 vendió un décimo del segundo (125.000 euros) y al año siguiente un boleto del cuarto. Se da la casualidad que el día del sorteo es el cumpleaños de la propietaria.

Aunque no hayan repetido en los últimos años, hay otras administraciones que han repartido buen dinero con la Lotería de Navidad. Por ejemplo, un despacho situado en Camelias vendió el año pasado más de un millón de euros de un quinto premio a un bar de Salvaterra do Miño, 'Lo que queda del día', que a su vez lo distribuyó entre sus clientes.

Del mismo segundo que cayó en la Travesía de Vigo se vendieron dos décimos (250.000 euros) en el bar Simbad de la calle Salamanca, en las proximidades de Povisa. La administración número 2 de Baiona también repitió ese esquema de vender dos boletos del segundo, con la casualidad de que 12 horas antes había repartido 260.000 de la Bonoloto. En 2016, fue el bar Pósito de Moaña el que vendió dos décimos del segundo premio.



Otros locales con suerte

Otros establecimientos que estos últimos años han vendido boletos premiados son la administración de la rúa Gondomar de Tomiño, que en 2014 vendió sendos décimos de dos cuartos distintos; las situadas en Sanjurjo Badía, 40. y Travesía de Vigo, 89, que ese mismo año despacharon billetes del quinto; la de la rúa Oporto, 17, también colocó un quinto en 2015, año en el que el bar California de Sanxenxo dio más de 5,7 millones.

En 2016 la suerte volvía a pasar por Sanjurjo Badía, esta vez en el café bar Suso, que dio 20.000 euros, y también se iba hasta el bar Castelao de Ponteareas, que vendió un décimo del segundo premio. El año pasado, además de los ya citados, despacharon premios destacados la administración de Cánovas del Castillo (200.000 euros por un cuarto); el Bar Pereiró en la avenida de Castrelos; la administración Miradoiro del centro comercia Gran Vía de Vigo; la de Porta do Sol y la de Lorient.