El nuevo radar de tramo de los túneles de Candeán y A Madroa se activará el 20 de octubre

La puesta en marcha del primer radar de tramo de la provincia ya tiene fecha: el sábado 20 de octubre. La DGT ha decidido activar a finales de la próxima semana el nuevo cinemómetro que controlará los excesos de velocidad en la AP-9. El dispositivo vigilará el tránsito de vehículos entre el túnel de Candeán y el de A Madroa -puntos kilométricos 155.00 y 149.480-, en sentido decreciente. Como ya avanzó FARO, el límite de velocidad se fijará en el conjunto del tramo en 100 kilómetros por hora.

A diferencia de los radares convencionales, los de tramo no supervisan la velocidad en un punto concreto, sino a lo largo de un recorrido. El dispositivo controla los coches en dos ubicaciones y calcula luego su velocidad media en ese intervalo. En Pontevedra operan en la actualidad -según la información recogida en la web oficial de la DGT- 46 cinemómetros, entre dispositivos fijos y móviles. El de los túneles de acceso a Vigo será el primero de tramo de la provincia y uno de los pocos que operan en Galicia. A día de hoy solo funcionan tres en A Coruña, en la AG-55 (P.K. 11.713 sentido decreciente), AG-64 (P.K. 12.825, sentido decreciente) y AP-9F (P.K. 31.137, sentido creciente); dos en Lugo, ambos en la A-8 (P.K. 545.115, sentido decreciente, y P.K. 550.2, sentido creciente) y uno en Ourense (P.K. 245.985, sentido creciente).

El nuevo dispositivo de los túneles de A Madroa y Candeán estará identificado con señales verticales. Los panales de mensaje variable de la autopista también alertarán de su presencia a los conductores. Para unificar el tránsito lo largo de todo el recorrido que supervisa, la DGT ha fijado la velocidad máxima en 100 km/h.

Hace dos años Tráfico avanzaba que el nuevo radar de tramo de la AP-9 estaba en fase de instalación. Un año después se reconocía sin embargo que el cinemómetro no se había puesto aún en marcha debido a la ampliación del puente de Rande. El motivo: las obras impedían completar las pruebas de verificación del dispositivo. El pasado marzo Tráfico aseguraba que carecía de "fecha prevista" para activarlo. Aunque los trabajos en el viaducto de la AP-9 no han finalizado todavía y se siguen realizando cortes de carriles por las noches, ya no hay restricciones diurnas.