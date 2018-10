Empresarios, hosteleros y viajeros lamentan la pérdida del vuelo a Lisboa: "Daña a Vigo"

La decisión de TAP de cancelar la ruta diaria con Lisboa a partir del 28 de octubre ha sido recibida como "un golpe duro" por empresarios, hosteleros y viajeros. Pese a que la aerolínea confirmó que retomará la línea regular en abril, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano en aeronáutica, la pérdida del enlace perjudicará durante los próximos meses a la economía de las compañías de Vigo y su comarca. La supresión también de los viajes desde A Coruña y Asturias obligará a todos los usuarios a desplazarse por tren o carretera hasta Oporto y coger allí un avión hacia la capital lusa o directamente llegar en coche hasta Lisboa. "Perdemos un destino en donde las empresas gallegas tienen cada vez más negocios. Está claro que los empresarios seguirán yendo, pero lo harán perdiendo tiempo y dinero", apunta Patricia García presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia. En ese sentido destaca que el país vecino "es muy importante para el comercio local" y destaca su importancia como "hub" internacional. "Sus conexiones con América Latina son muy buenas y tienen precios muy competitivos. Es una pérdida que daña a Vigo", apostilla.

En la misma línea se muestra Jorge Cebreiros, máximo mandatario de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), que recibió la noticia cuando asistía a la puesta en marcha del primer lobby empresarial del Noroeste de España, una alianza en la que están patronales de las cuatro provincias gallegas, Asturias, León, Zamora y Salamanca. "Aunque sea una pausa temporal, es muy perjudicial", indica. En un comunicado difundido ayer, la nueva entidad califica de "tomadura de pelo" la decisión de la aerolínea. "Bajo esas supuestas razones operativas, TAP solo intenta ocultar una suspensión de estas conexiones en la temporada de invierno, por motivos meramente de ocupación", reza el escrito. En este sentido, la recién constituida alianza empresarial del Noroeste insta a los Gobiernos de Galicia y Asturias a actuar conjuntamente para detener esta "grave agresión" a los intereses de los ciudadanos de ambas comunidades.

García y Cebreiros demandan que la recuperación de la línea en abril no sea "ocasional", sino que vuelva a la parrilla de Peinador de manera permanente. "Una conexión abierta genera confianza y afluencia. Cuando sufre parones estacionales es cuando se daña", señala la presidenta del Círculo. "La ruta no puede ser estacional porque las fábricas y empresas trabajan los doce meses del año y ésta era muy demandada en el sector", añade su homólogo en la CEP.

El enlace con la capital de Portugal no solo afecta al tejido empresarial de la urbe olívica y su área. Los hoteles viven "con preocupación" la pérdida del único internacional que tenía el aeródromo vigués para la próxima campaña de invierno. "Estamos muy lejos de las infraestructuras que hay en otras regiones del país", censura César Ballesteros, presidente del colectivo en la provincia de Pontevedra. Para él, las dificultades para captar turistas van en aumento. "El AVE no llega, Peinador no tiene enlaces con dos "hub" como Londres o Lisboa... Es una pena y una mala noticia para todos los sectores", comenta.

Los propios usuarios de la ruta destacan su importancia como aeropuerto de escala. Los que ayer cogieron el vuelo que partía desde Vigo a las 15.20 horas mostraban su pena por la decisión de TAP. "La utilizo tres o cuatro veces al mes por negocios, tanto desde Lavacolla como desde Peinador, y la noticia me perjudica mucho", señala Carlos Mezquita. "Paso por Lisboa para venir desde Rumanía a ver a mi familia porque los precios son mucho más económicos que a través de Madrid. Ahora tendré que ir por Barajas o llegar a Oporto y depender de otro medio de transporte", indica Ibolya Yakó. Peor es la situación de Jorge Blanco, un vigués que en las próximas semanas viajará con la aerolínea a Brasil y que tiene fijado su regreso para los primeros días de noviembre. "Todavía no se han puesto en contacto conmigo para explicarme cómo volveré a Vigo. Al no haber avión me imagino que me traerán por carretera, pero el viaje dura cinco horas más", critica.





