"Los niños se pasan dos horas al día en el autobús"

"Después de seis horas de clase los niños no pueden pasarse otras dos en un autobús entre la ida y la vuelta". Este es el sentir de María, una madre de dos alumnos del IES Valadares, centro en el que se vieron obligados a matricularse hace tres años cuando acabaron sus estudios de Primaria en el CEIP Castelao debido a la adscripción que tiene el colegio. Esta afectada protestaba en la tarde de ayer junto a un centenar de padres y niños en una manifestación que salió del CEIP Castelao y acabó en el IES Alexandre Bóveda.

Una de sus principales reivindicaciones era la eliminación de la gran cantidad de tiempo que pierden sus hijos en ir y volver del centro, cuando en Navia, barrio en el que residen, hay dos institutos. "Llevamos protestando mucho tiempo y la Xunta nos prometió que haría un estudio del caso pero eso nunca llegó. Se debería hacer una reorganización, no podemos seguir con un mapa de adscripciones de colegios de hace 20 años", criticó, al mismo tiempo que añadió que ayer sus hijos subieron al transporte que pone la Xunta a las 14.15 y llegaron a su casa a las 15.10, casi una hora después.

A pocos metros, y con una pancarta reivindicativa en la que podía leerse "Adscripción xusta para o CEIP Castelao" estaba Marta, cuya hija mayor empieza el instituto el curso que viene. "Cuando matriculé a la niña en el Castelao la adscripción no estaba en el IES Valladares, fue un regalo que vino después. Si llego a saber esto seguramente la hubiera matriculado en otro centro", dijo. La viguesa manifestó que "es injusto y discriminatorio" que niños que tienen dos institutos en su barrio tengan que ir a otro que está casi 10 kilómetros, además de que no hay línea directa de Vitrasa hasta el IES Valadares.

"Si esto no cambia mi hija tendrá que ir a clase en un autobús de la Xunta donde no hay cuidador, algo que me parece peligroso. Si no tuviera coche y me viera en la necesidad de ir a recogerla, esta adscripción me obliga a coger un taxi o hacer varios transbordos en el Vitrasa", aseguró.

Entre los que apoyan la causa pero no están afectados directamente se encontraba Vanesa, que tiene una hija en la ESO en el IES Alexandre Bóveda - el antiguo Coia II-, a 20 minutos a pie del CEIP Castelao. "Mi hija pudo entrar al Coia II y no a Valadares porque había plazas. Muchos padres no se arriesgaron a eso por si sus hijos se quedaban fuera y más de la mitad de sus compañeros están en el instituto de Valadares", apuntó. La madre explicó que apoya la causa porque "la adscripción actual no es justa" y porque si las cosas no cambian, su hijo pequeño, que está actualmente en el CEIP Castelao, se verá obligado a ir a un instituto lejano si en los cercanos a Navia no hubiera plazas disponibles.

Otros alumnos de la ciudad, como los de Castrelos, también se ven obligados a ir al instituto en Valadares cuando tienen otros centros más próximos a sus hogares.