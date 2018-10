El Sergas acuerda asumir la medicación de los pacientes no ingresados de Povisa

La urgencia por llegar a un acuerdo que palíe la crítica situación económica por la que atraviesa Povisa se ha traducido -hasta la fecha- en tres reuniones entre la gerencia y responsables del Sergas y del hospital concertado en solo cuatro días. Y estas reuniones ya dieron sus primeros frutos. El Servicio Galego de Saúde pretende asumir la adquisición de los medicamentos de los pacientes ambulatorios, es decir, el tratamiento de las personas que no están ingresadas en el hospital vigués. De esta forma, Povisa solo se responsabilizaría de su prescripción y posterior dispensación a los pacientes.

Esta disposición es una de las seis propuestas planteadas por el hospital de la calle Salamanca a la Xunta para compensar las pérdidas de los últimos años que desembocaron en su preconcurso judicial. El organismo sanitario público sostiene que la puesta en marcha de esta medida permitiría "ajustar los gastos de farmacia" a los parámetros de la compra centralizada del Sergas beneficiando así a los medicamentos que tiene que dispensar Povisa. La propuesta todavía "no está cerrada". "Acordamos en seguir trabajando sobre la viabilidad de esta opción; nosotros nos haríamos cargo de la entrega de la medicación hospitalaria ambulatoria para pacientes externos", aclara el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa.

Actualmente Povisa se encarga de "comprar" los medicamentos que luego "factura al Sergas". Este planteamiento revierte el modelo actual de compras y gastos farmacéuticos. "La idea sería hacernos cargo nosotros de la adquisición y estocaje del medicamento y ellos se encargarían de la prescripción y dispensación. Se trata de un medicamento hospitalario que requiere de un control por parte del farmacéutico, tiene que controlar la interacción con otros medicamentos que pueda estar tomando el paciente, debe tener un seguimiento del mismo? Toda esa parte la haría Povisa, nosotros solo gestionaríamos el acceso al tratamiento", explica Fernández-Campa.

Tanto el Sergas como Povisa reconocen que las reuniones van "por buen camino". Desde el centro vigués destacan que se están "dando pasos" a la vez que perciben una "buena disponibilidad" a encontrar una solución conjunta. Reconocen que se trata de uno de los "puntos importantes" para llegar a atajar su situación económica.

Y es que la eficiencia en el gasto farmacéutico es el centro de la negociación. Tanto es así que el lunes se acordó compartir el sistema de gestión de fármacos como un primer paso para el acuerdo. Tan solo dos días después se creó un comité para implantar una aplicación informática conjunta que permita disponer de información homogénea sobre la medicación así como compartir sus guías farmacoterapéuticas. "Puede incorporar incluso mejoras de calidad en la gestión", valora el gerente del organismo autonómico. "Vamos a cruzar este sistema con las farmacias de la calle de forma que el profesional de Povisa pueda estar viendo en la misma pantalla tanto la medicación hospitalaria que le dispensa como la que el paciente toma y recoge en la calle, sin tener que andar en dos o tres sistemas distintos", resalta el gerente del Sergas.

Comité de empresa

El comité de empresa de Povisa acudió ayer al Concello para trasladarle al regidor vigués Abel Caballero sus preocupaciones ante el preconcurso, en concreto sus puestos de trabajo, sus nóminas y la calidad asistencial a los pacientes, que en palabras de María José Neira, "no se verá afectada". "Tenemos una inestabilidad laboral en el hospital, no sabemos si vamos a cobrar la nómina? La vez anterior la cobramos porque el Sergas adelantó dinero", lamenta. Caballero se comprometió a brindarles su apoyo e instó a la Xunta a mejorar el concierto con Povisa. "No me voy a quedar de brazos cruzados mientras la Xunta quiere dañar la asistencia sanitaria del área", remarcó el alcalde.