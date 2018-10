Trabajadores de Povisa piden garantizar sus empleos al considerar que el Sergas no podría reabsorberlos

El comité de empresa del hospital Povisa acudió esta mañana a Praza do Rei con el regidor olívico Abel Caballero al que le transmitieron sus preocupaciones por el preconcurso en el que se encuentra el centro de la calle Salamanca así como para pedirle su "implicación" al afectar a cientos de vigueses. "Nos brindó su apoyo y que hará todo lo posible para que se mantengan todas las cartillas, así como mantenerse en contacto con nosotros", afirmó María Jesús Neira, miembro del comité.

Sus demandas así como sus principales preocupaciones tras este preconcurso pasan por mantener sus nóminas, puestos de trabajo y la calidad asistencial a los pacientes. "No hay hospital público que pueda hacerse cargo de todas estas cartillas y mil trabajadores más.Nos vemos que tenemos una inestabilidad laboral en el hospital, no sabemos que va a pasar con nosotros, no sabemos si vamos a cobrar la nómina? La vez anterior la cobramos porque el Sergas adelantó dinero entonces estamos un poco perdidos", asevera Neira.

Aseguran que la calidad asistencial "no se ha visto afectada" y queda "completamente garantizada". "No vamos a entrar en quién es el culpable, quien tiene que pagar o no, como miembros del comité de empresa reclamamos que se garantice nuestros puestos de trabajo, nuestros salarios y la asistencia calidad que se estaba prestando", concluye esta trabajadora de Povisa.