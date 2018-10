Los aeropuertos de Bruselas, Charleroi y Burdeos fijan Vigo como destino potencial

Peinador se encuentra en su mejor estado de salud desde hace una década. Mes a mes mejora sus estadísticas, el año pasado rebasó la histórica barrera del millón de pasajeros, algo que puede conseguir ya en noviembre de este 2018, y la próxima temporada de invierno contará con tres rutas más que las operadas en 2017. Y la situación puede prosperar porque el atractivo del aeropuerto vigués es cada vez mayor lejos de nuestras fronteras. Las terminales de Bruselas, Charleroi y Burdeos fijan Vigo como uno de sus posibles destinos al detectar tráfico suficiente como para abrir un enlace regular. El aeródromo de la capital belga llega a especificar que "existe un potencial significativo y probado para estos servicios".

Vigo es uno de los pocos destinos que vislumbran en España y el único situado en el noroeste del país. De hecho, en el caso de las dos instalaciones belgas la ciudad olívica es la única que despierta suficiente atractivo como para abrir una línea regular en nuestro país. Los responsables de los aeropuertos exponen en plataformas especializadas como Therouteshop sus preferencias en el mercado, aunque no especifican flujos de pasajeros, algo que sí hace Aena. El operador aeroportuario destaca que la conexión entre Vigo y Bruselas tuvo un tráfico indirecto en 2016 de más de 5.000 personas. Todas ellas volaron con escala. Sin embargo, su informe no recoge aquellos usuarios de la urbe olívica y su comarca que se desplazaron a Oporto para coger un avión hacia la capital belga. Además, los expertos valoran que una línea directa genera un estímulo de un 25% respecto al tráfico indirecto. Sobre las conexiones a Burdeos o Charleroi no existen datos.

La ruta a Bruselas no sería nueva para Peinador. Durante los años 2010 y 2011 se operó con la ayuda económica de la Xunta de Galicia. El primer ejercicio movió a más de 18.000 personas entre abril octubre. Vueling decidió cancelarla alegando baja ocupación (sobre el 50%) pese a emplear aviones de 180 plazas. Un año más tarde el Ejecutivo gallego decidió volver a ofertar una conexión con el aeropuerto internacional de Zaventem y el concurso se lo llevó Air Nostrum. Sin embargo, la demora en el anuncio perjudicó la comercialización de los billetes y la conexión, con tres frecuencias semanales, trasladó a algo menos de 7.000 usuarios.

La terminal viguesa no solo tiene atractivo en el extranjero. Hasta cuatro aeródromos nacionales consideran viable una línea regular con Peinador, aunque ninguno se encuentra en la Península Ibérica. Son los aeropuertos de Ibiza, Palma de Mallorca, Fuerteventura y Lanzarote. La irrupción de Binter en Vigo con dos frecuencias semanales a Gran Canaria y Tenerife dificulta los últimos dos enlaces, pero no así los de las ciudades de Baleares. Las rutas con Mallorca e Ibiza se operaron durante cinco semanas este verano merced a un convenio municipal con una ocupación media superior al 80%. Ambos aeropuertos detectaron un tráfico indirecto en 2017 de 11.200 personas.