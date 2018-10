Povisa tacha de "frivolidad e insensatez" considerar el preconcurso como un chantaje

"Povisa se vería abocada a su desaparición de no poner remedio rápidamente a una situación de pérdidas, consecuencia únicamente del convenio con el Sergas". Así de tajante se muestra la gerente del hospital, María Luisa Brandt, ante su entrada en preconcurso.

Brandt asume que trabajan sobre un escenario "en el que ningún empresario querría verse" y responde que es "toda una frivolidad y una insensatez calificar de chantaje la solicitud del preconcurso". "La utilización política por parte de unos y otros ante una situación como esta es algo que cabía esperar, pero la tozuda realidad es que desde la firma del último concierto con el Sergas, y por tanto como consecuencia únicamente de ello, Povisa está teniendo cada año unas significativas pérdidas", apuntó.

La gerente del hospital vigués argumenta que la "caída de ingresos procedentes del Sergas" se ha producido "coincidiendo" con el arranque del nuevo concierto. "Es evidente, de 80 millones el último año antes del concierto a apenas 71 el primer año, 72 el segundo y 73 el tercero", señala Brandt.

Situacion problemática

A la petición de información financiera adicional, aclara que "las cuentas, como las de toda sociedad anónima, están auditadas y a disposición del Sergas desde hace varios meses, y yo misma estaré encantada de explicarlas en detalle a quienes tengan un interés real por conocerlas, aunque muchos preferirán no hacerlo para poder seguir tergiversándolas a su gusto y utilizándolas como armas arrojadizas o suscitar dudas sobre si su gestión o control interno es o no el adecuado".

Para la gerente de Povisa, "lo importante y urgente es que una de las mayores empresas de Galicia está atravesando una situación problemática que es necesario revertir cuanto antes y que esa solución, por mucho que se quiera torcer, retorcer o tergiversar, pasa por algo tan razonable como devolver el estado de ingresos a la situación que tenía antes de la firma del último concierto, hace ya cuatro años".

"Devolver el estado de ingresos a la situación de hace cuatro años atrás, teniendo en cuenta que la actividad realizada (tanto en pacientes hospitalizados como en urgencias atendidas) se ha incrementado en más de un 18 % desde el inicio del concierto, no es pretender algo ilegítimo o fuera de lugar: es una solución de mínimos en la que POVISA seguiría asumiendo significativas pérdidas en la actividad que realiza para el Sergas", afirma la gerente de Povisa.

Gastos sanitarios

Brand resalta que el gasto medio sanitario en España es 844 euros por habitante y año y de 890 en Galicia para la atención en servicios hospitalarios y especializados. "Esa es la media, algo más se debe gastar en algún otro sitio teniendo en cuentaque en Povisa en el mejor de los casos se supone que debería estar percibiendo 540 euros por cada uno de los habitantes asignados. Pero no está percibiendo ni siquera eso". " Es evidente que poder hacer frente a la atención especializada con un gasto de 490 euros per cápita es complicado por no decir imposible", asevera. "No se puede perder de vista que Povisa -sostiene- presta una atención de primerísima calidad a un tercio de la población de Vigo a un coste muy inerior al de los hospitales públicos". Y advierte de "no caer en la tentación fácil de sembrar cualquier rastro de duda sobre el buen hacer de los magníficos profesionales del centro".

Más reuniones con el Sergas

Por su parte, el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, asegura que Sanidade "viene abonando regularmente unas cantidades a Povisa de acuerdo al concierto y nos interesa que estas cantidades se destinen al pago de las nóminas porque entendemos que es algo importante para mantener a su vez la calidad de la atención".

El primer acuerdo adoptado, según él, implica la constitución de una comisión para implantar una aplicación informática de control de la medicación hospitalaria ambulatoria, para la que se reunirán hoy y mañana. De este modo, también se controlaría la guía farmacoterapéutica para adaptarla a la del Sergas. ¿Esto implica que pasaría a controlar la compra de medicamentos de Povisa? No exactamente. "Hay distintos medicamentos para distintas situaciones del paciente. Están los que se obtienen a través de la oficina de farmacia con receta médica, por otro lado los otorgados a pacientes ingresados en Povisa, luego los de los Hospitales de Día y por último los externos, es decir, pacientes ambulatorios que van a Povisa solo a recoger el medicamento". Y añade qe "hay que trabajar sobre estos", aclara Fernández-Campa, que lo compara con la fórmula de la dispensación de medicamentos de Hepatitis C. "Tienen un coste importante, entonces en vez de que los adquiera Povisa y luego abonárselos, era preferible que fuera el Sergas quien los suministrara y Povisa solo se encargase del control farmacéutico de la dispensación".

Esta medida no fue planteada en esta reunión, ya que se rechazó en una primera propuesta. "El asunto de constituir una comisión para esta aplicación informática se le propuso a Povisa a principios de septiembre pero en aquel momento no se consideró adecuado llevarlo a cabo. Ahora lo hemos vuelto a proponer y sí se ha aprobado".

Más que un problema de ingresos, "que se han ido manteniendo", la gerencia del Sergas atribuye el preconcurso a los gastos. "Si logramos que en una compra centralizada del Sergas beneficiemos a los medicamentos que tiene que dispensar Povisa, podremos reducir los gastos", explica Fernández-Campa. "Povisa debería de mirar si puede mejorar su gestión de compra o de stocks", concluye el gerente del Sergas.