Teis y Chapela se cansan de las promesas de Fomento y urgen el fin "inmediato" del peaje de Redondela

Teis y Chapela volvieron a darse la mano en la tarde de ayer para exigir a Fomento sus tres reivindicaciones históricas respecto a la AP-9: el fin del peaje de Redondela, atajar los problemas de contaminación acústica que soportan las personas que viven más cerca de la autopista y la conversión en urbano del tramo de acceso de la autopista -desde Torres de Padín-, zona que ayer acogió el inicio de una manifestación que terminó en el centro de salud de Chapela. Más de 300 personas reclamaron al unísono que el departamento de José Luis Ábalos convoque a la Xunta de Galicia de manera urgente para retomar la comisión bilateral de seguimiento de la AP-9 y, a mayores, que cumpla con lo anunciado por el anterior ministro, Íñigo de la Serna, quien se comprometió a eliminar el gravamen en Rande "en torno a julio". Ahora, casi tres meses después, no existen noticias al respecto.

No es la primera vez que los vecinos de ambas zonas unen sus fuerzas en la calle. Y no será la última. Ni siquiera las "buenas" noticias les han frenado en los últimos tiempos. El pasado mes de enero, poco después de que Fomento anunciase su voluntad de suprimir el citado peaje de Redondela, los residentes exigieron plazos concretos para llevarlo a cabo. Ayer, más de medio año después, pagan lo mismo que entonces. "Promesas hacen muchas pero a la hora de la verdad no ejecutan nada. Estamos cansados de tener que abonar por recorrer un tramo de 50 metros", señaló José Luis Ballesteros, vecino de Chapela. "Además, anunciaron el fin de las obras en la autopista el pasado mes de diciembre y la realidad es que nos mintieron", añadió Joaquín Castro, también de Chapela.

La protesta reunió a numerosas personas en el cruce de Torres de Padín que cortaron el tráfico de la avenida de Redondela durante algo más de una hora. Quienes encabezaban la marcha portaban una pancarta en la que se podía leer "Autoestrada urbana desde Padín" junto a un símbolo de un peaje con una cruz encima. Mientras, el resto de la comitiva lanzaba gritos contra el Gobierno central. La reivindicación generó importantes retenciones de tráfico al ocupar una de las principales vías entre Vigo y Redondela. La Policía Nacional y la Guardia Civil acompañaron a los manifestantes durante todo el recorrido sin que fuese necesario que interviniesen en ningún momento.

Ya frente al centro de salud de Chapela, los colectivos leyeron un manifiesto en el que justificaban sus demandas. El primero en tomar la palabra fue Marcial Pérez, presidente de la asociación vecinal de la localidad redondelana, que reclamó a Madrid que acometa las reformas prometidas y denunció la proximidad de la autopista con un centro educativo del municipio. También reclamó la puesta en marcha de la comisión de seguimiento de la AP-9 y la instalación de barreras acústicas. "Seguiremos saliendo a la calle a pedir todas estas soluciones", anunció ante los manifestantes. En la misma línea se mostró el mandatario vecinal de Teis, Anxo Iglesias, que avanzó que en los próximos días elaborarán un calendario de concentraciones contra Fomento y Audasa que llevarán a cabo entre otoño e invierno.

En este punto cuentan con el apoyo incondicional de los residentes de ambas zonas, que confirmaron ayer que seguirán saliendo a la calle para exigir algo que consideran "justo" y "legítimo". "Llevamos muchos años soportando que se rían de nosotros y ya estamos cansados. Nos dijeron que el peaje estaría ya suprimido y no sabemos nada. Siempre acudo a estas movilizaciones y lo seguiré haciendo porque creo que es la mejor manera que tenemos de seguir presionando", apuntó Manuel Freire, vecino de Redondela. La marcha terminó con una sentida ovación de todos los presentes bajo el grito de: "contra el peaje, movilización".