Una mujer de 79 años fallece tras caer desde un piso 14 en Coia cuando regaba unas plantas

Un trágico accidente en un edificio de la calle Marín, en el barrio vigués de Coia, que ayer sumió en la consternación a los residentes del inmueble, muchos de los cuales se conocen, como remarcaba una vecina, de "toda la vida". Una mujer de 79 años, Enriqueta P.A., falleció al precipitarse desde su vivienda, ubicada en la planta 14. El suceso fue accidental: según fuentes municipales, la víctima estaba subida a una silla regando unas plantas cuando perdió el equilibrio y cayó a la calle. La caída, añadieron estas fuentes y las de la Policía Nacional, se produjo desde una ventana que estaba abierta.

La alerta se recibió a las 12.30 horas. El 112 recibió la llamada de un particular, informando de que había una persona tendida en la vía pública en la calle Marín, a la altura del número 13, un edificio de 15 plantas y 60 viviendas. El servicio movilizó a Policía Nacional y 061. No fue la única alerta que se dio. Una vecina también telefoneó, en este caso al 092 de la Policía Local, que fue a punto. "Estaba en casa con mi marido y sentí un golpe seco; mi hermana acababa de salir hacía unos minutos y lo primero que pensé es que podría haber sufrido un accidente de tráfico; fui corriendo, me asomé a la ventana y vi lo que no debería haber visto...", se lamentaba ayer esta mujer.

Junto a las patrullas policiales, acudió una ambulancia medicalizada del 061, cuyos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de esta viguesa. El dolor embargó a los vecinos que bajaron hasta el portal. También lo hizo de forma inmediata tras el siniestro el marido de la víctima, que, según relataban ayer en el edificio, tuvo que recibir asistencia por los sanitarios. Un hijo del matrimonio vive asimismo en las proximidades.

Tras la llegada de la comisión judicial -está de guardia el Juzgado de Instrucción 2 -, se procedió al levantamiento del cadáver. Está previsto que hoy se haga la autopsia. También fueron movilizados los bomberos de Balaídos, para limpiar la acera.

Una vecina de 85 años que tenía buena relación con la fallecida no podía contener las lágrimas tras lo acontecido. "Fuimos de las primeras que nos trasladamos a este edificio; la conocía de toda la vida; Queta era muy buena", dijo. "Es una desgracia; ella, su marido, sus hijos... son todas muy buena gente", comentaba otra familia. "Nosotros llevamos 43 años aquí; la conocemos desde siempre", afirmaba otra residente, que concretó que hacía poco se había muerto, por causas naturales, otra mujer del edificio y la fallecida ayer "lo llevaba mal" ya que tenían buena relación.