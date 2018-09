Los transportistas estudian exigir a Audasa daños y perjuicios por los colapsos en Rande

Los transportistas estudian reclamar a Audasa una compensación por los daños y perjuicios que les ocasionaron los colapsos que durante meses se sucedieron en Rande. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte (Asetranspo) de Pontevedra, Ramón Alonso, explica que los atascos de la AP-9 causan un doble perjuicio a los camioneros. No solo por las malas condiciones en las que recibieron un servicio por el que -al igual que los conductores particulares- pagaron un peaje. En su caso también se vieron damnificados por un aumento en el tiempo de viaje que les restó eficiencia. Para un transportista un embotellamiento puede acarrear una penalización por no entregar mercancía a tiempo o incluso realizar menos trayectos al día de los previstos, lo que merma sus ingresos.

"Valoraremos la opción de pedir daños y perjuicios por el factor tiempo", apunta Alonso, quien recuerda que la normativa restringe el tiempo máximo que un transportista puede permanecer al volante. Como máximo, los camioneros pueden circular ocho o nueve horas al día, un tiempo durante el que tienen que completar los viajes acordados. Si un transportista perdía una hora detenido en los accesos a Rande, por ejemplo, eso puede obligarle a aplazar para la jornada siguiente algunos de sus servicios, lo que afecta directamente a su actividad económica.

Alonso aplaude la iniciativa de la Fiscalía Provincial de presentar una demanda civil contra Audasa para que indemnice a los conductores por los atascos en el puente de Rande y sus accesos, pero insiste en que para los transportistas el pago de peajes por un servicio que no cumple con las expectativas es solo una parte del perjuicio. Otra factor importante -insiste Asetranspo- es el derivado de los retrasos, pérdida de viajes, penalizaciones por no cumplir con los tiempos de servicios urgentes... Por esa razón Alonso reconoce que la asociación estudiará la posibilidad de reclamar también daños y perjuicios. A la hora de acudir a la justicia deberán hacerlo sin embargo cada una de las empresas y autónomos a título particular. En total Asetranspo representa a 520 firmas con una flota de 3.500 camiones. De ellos, calcula Alonso, alderredor del 90% son usuarios más o menos frecuentes de la autopista AP-9.

Las obras de ampliación de Rande arrancaron en febrero de 2015 y aunque las nuevas infraestructuras se inauguraron a finales de 2017 Fomento mantuvo restricciones al tráfico en el puente y su entorno hasta mayo de 2015. Durante ese lapso la AP-9 a su paso por Vigo padeció reiterados colapsos, con largas colas que dejaban atrapados a los conductores. A pesar de la frecuencia con la que se producía el problema, Audasa nunca levantó la barrera de peajes para aligerar el tráfico. La Fiscalía considera ahora que los usuarios que acrediten haberse visto perjudicados durante esos 39 meses de obras pueden exigir una compensación.

Conductores y transportistas no son los únicos que siguen con atención la actuación del Ministerio Público. Desde la Consellería de Infraestruturas reconocen que se "analizará el alcance y articulación de la reclamación de la Fiscalía a Audasa para valorar la viabilidad de una reclamación y las posibilidades de articularla". "Hay que tener en cuenta que la Xunta subvencionaba hasta julio de 2017 la mitad del peaje de Rande para los tráficos procedentes del Morrazo", apuntan desde San Caetano, que matiza en cualquier caso que "la reclamación no puede presuponer que todo el tráfico procedente del Morrazo sufrió atascos por las obras de Rande", circunstancia que les lleva a admitir las "dificultades" para cuantificar la reclamación.