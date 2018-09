El fiscal llevará a Audasa a los tribunales para que indemnice a los conductores por el caos de Rande

Una investigación que está llegando a su fin y que ya tiene un destino claro: la vía judicial. La Fiscalía Provincial de Pontevedra presentará antes de que acabe el año una demanda civil contra Audasa por el deficiente funcionamiento y los continuos atascos que se generaron en la AP-9 a raíz de las obras de ampliación del puente de Rande. Fue el pasado mayo cuando, ante la creciente indignación por el caos circulatorio, el Ministerio Público abrió de oficio unas diligencias de protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Y recabada casi toda la documentación, solo le resta una información fundamental que requirió ayer mismo a representantes de la concesionaria: el número de tránsitos que se produjeron entre febrero de 2015, cuando arrancaron los obras, y mayo de 2018, cuando finalizaron los cortes de tráficos y restricciones derivados de estos trabajos. En total, 39 meses. Y esto es clave ya que, una vez la causa esté en el juzgado, los conductores que realizaron ese tramo durante ese período podrán unirse y solicitar la restitución de las cuantías que abonaron en concepto de peaje. Eso sí, solo podrán cobrar los automovilistas que se encuadren en el concepto jurídico de consumidor: el caso más claro es el de los particulares. Y deben acreditar documentalmente que hicieron esos viajes, por ejemplo con los tickets o a través del dispositivo OBE de telepeaje.

Las diligencias preprocesales que lleva internamente la Fiscalía desde hace cuatro meses estarán "cerradas" en un corto plazo de tiempo. Así lo señalaron fuentes de la Fiscalía, que confirmaron que las mismas prosperarán con un demanda judicial civil que se prevé presentar dentro de "un mes y medio o dos meses". La competencia, agregaron, recaerá en uno de los juzgados de lo Mercantil con sede en Pontevedra. De esta manera, el Ministerio Fiscal impulsará lo que se denomina una acción colectiva de cesación -procedimiento enfocado a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en una conducta determinada y a prohibir su reiteración futura- y también de resarcimiento, para solicitar una indemnización o restitución a los usuarios afectados por las cantidades que abonaron en peajes durante el período de referencia.

¿Y cuál es el período de referencia? Ayer la Fiscalía se reunió con representantes de Audasa, que, según las fuentes citadas, se comprometieron a facilitar los datos que les requirió el Ministerio Público, mostrándose "muy colaboradores". Y la información que se pide es básicamente el número de tránsitos de vehículos así como de cargos en peajes que hubo entre febrero de 2015 -el acto simbólico de colocación de la primera piedra fue el día 27 de ese mes- y mayo de 2018.

Ese es el "período de referencia" sobre el que los conductores afectados podrían solicitar la restitución de los peajes si deciden unirse a la demanda de la Fiscalía. El daño objeto de indemnización no solo se centrará en los días que hubo retenciones, sino, en principio, en todas las jornadas de esos algo más de tres años. "La acción no solo se llevará adelante por los atascos, que también", señalan en la Fiscalía. Y es que, según concretan, el perjuicio consiste esencialmente en la reducción de carriles que trajo consigo las obras y en la diferencia de seguridad en el tránsito, "con independencia de que además los casos de retenciones también han sido valorados". En definitiva, lo que entiende el Ministerio Público a raíz de las diligencias que lleva realizando desde primavera es que la autopista cobra por un servicio concreto "que no fue prestado" y de ahí que se haga la acción de cesación, ya que pese a ello sí fue cobrado.

Afectados "consumidores"

Imposible cuantificar cuantos automovilistas se podrían beneficiar de esta demanda, debido al amplio período temporal y el intenso tráfico que soporta Rande. Lo que aclaran las fuentes es que, para unirse a la acción colectiva, los afectados deben encuadrarse en el concepto jurídico de "consumidor y usuario" que, a grandes rasgos, son aquellas personas que adquieren un bien o pagan por un servicio -en este caso un peaje- al margen de su actividad empresarial y profesional. En todo caso, son gran parte de los usuarios de la AP-9. Hay además otro requisito: acreditar "documentalmente" que se utilizó y pagó por la autopista en ese tramo y en esa época.

Fue la propia Fiscalía la que, al inicio de sus pesquisas, informó de la apertura de estas diligencias ante el "deficiente funcionamiento" de la autopista en Rande por las obras de ampliación de capacidad de la autopista en el enlace de Cangas, enlace de Teis y en el puente. La medida se adoptó ante los reiterados y graves colapsos que colmaron la paciencia de los conductores, los empresarios, los ayuntamientos más afectados -como Vigo, Redondela, Cangas o Moaña- y también de la Valedora de Pobo. Entre otros organismos y Audasa, el Ministerio Público requirió documentación a la Dirección General de Tráfico (DGT) que ya está en su poder.