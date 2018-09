Un Porsche Cayenne... con sorpresa

Una venta de un todoterreno de alta gama que ha acabado en una sala de vistas. El que fue administrador único y el apoderado de un establecimiento de Vigo dedicado a la comercialización de vehículos se sentaron ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 acusados de estafa por vender un Porsche Cayenne a un empresario sevillano sin informarle presuntamente de que el mismo tenía una carga de algo más de 48.000 euros. La Fiscalía solicita dos años y medio de prisión para cada uno de los dos encausados y también dirige su escrito contra la propia empresa, para la que pide 200.000 euros de multa. Las defensas niegan el fraude y demandan la libre absolución.

El juicio arrancó ayer. La fiscal sostiene que el administrador de la sociedad viguesa, de "común acuerdo" con el apoderado que ejercía facultades "de dirección", firmó en diciembre de 2013 un contrato para adquirir un Porsche Cayenne, lo que derivó en una deuda con la financiera de 48.585 euros. La financiación establecía una reserva de dominio hasta el completo pago del todoterreno.

Pese a conocer esa "reserva", días después el vehículo fue vendido a un empresario que tiene un complejo hotelero en Sevilla, al que, agrega la Fiscalía, no se informó del "gravamen" existente sobre el mismo. El perjudicado abonó 50.000 euros y otro Porsche de su propiedad a cambio del nuevo. Pero dado que el préstamo anterior no fue pagado, el coche fue inmovilizado y no llegó a manos del comprador.

Los acusados se declaran inocentes. El que era administrador dijo que su labor se limitaba a "reparar coches" y el otro negó el fraude. El juicio sigue el 4 de octubre.