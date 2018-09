El juez archiva la causa contra el jefe de la Policía Autonómica al no apreciar acoso sexual a una agente

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el actual jefe de la Policía Autonómica de la urbe olívica, Antonio José T.R., al no ver acreditado el acoso sexual denunciado por una subordinada. Las diligencias se incoaron en 2017 tras la querella formulada por la agente, que atribuía a su superior jerárquico la presunta comisión de un delito contra la integridad moral y de otro de lesiones. Practicada la investigación, el juez concluye que "no se aprecian indicios sólidos" ni "suficientes" de tales ilícitos. El cargo policial, en su declaración ante el juez el pasado mes de mayo, alegó que la denuncia contra él era falsa y que era víctima de una persecución sindical

La querellante, que estuvo en la Policía Autonómica de Vigo desde 2012, acudió a la vía judicial para denunciar que su superior, desde su llegada y en presencia de sus compañeros, le realizó comentarios "humillantes, degradantes y sexistas de forma reiterada", además de denegarle "de forma arbitraria" permisos y licencias, lo que, concretó, derivó en un trastorno depresivo que cesó cuando le fue concedido el traslado a otro destino.

El magistrado no ve probado lo relatado por la mujer. En relación con el presunto acoso, en el auto judicial se profundiza en que la acusación particular aportó cuatro testigos, compañeros de la denunciante, que "corroboraron" los episodios narrados en la querella. Pero a continuación el juez agrega que en todos estos agentes "se aprecian elementos que pudieran justificar su resentimiento hacia el querellado", lo que "obliga a extremar las cautelas" al valorar los testimonios. Así, una testigo admitió haber formulado una "queja" contra el denunciado "y los otros tres haber ocupado funciones sindicales, que desempeñó la propia querellante, en un clima de conflicto laboral", en cuyo contexto se llegó a presentar una querella judicial ya archivada.

Además, el instructor señala que lo relatado por los testigos de la acusación está "en abierta contradicción" con lo declarado por los de la defensa, en los que "no se aprecia tacha de parcialidad, no obstante su dependencia jerárquica con el querellado", circunstancia que no concurre en uno de ellos.

Sobre el presunto agravio en la denegación de licencias, permisos y vacaciones, en la resolución se apunta que esta cuestión "también se desvanece" con la documental aportada. Así, en virtud de la misma, el juez señala que a la querellante le constan 100 solicitudes desde 2012, "de las cuales solo tres fueron denegadas, justificándose los motivos y sin que se hubiera interpuesto recurso contra las mismas".

Entre otras cuestiones, el juez hace mención a que el informe forense sobre la mujer apreció "un trastorno adaptativo depresivo-ansioso reactivo a un problema laboral grave de acoso laboral y sexual", si bien señala que para la realización del mismo solo se contó con la versión de la denunciante sobre unos hechos que, ahora, no se ven acreditados. El auto no es firme y cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado o de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.