Frente gallego-escocés para conservar el vuelo Vigo-Edimburgo

Una campaña iniciada en la plataforma Change.org acumula decenas de firmantes en apenas horas para que la aerolínea Ryanair mantenga la ruta Vigo-Edimburgo. La campaña se lanza después de que FARO diese a conocer que el Concello y la compañía negocian un nuevo acuerdo de promoción turística que podría suponer la sustitución de esta ruta por otra que uniese el aeropuerto de Peinador y Madrid pese a que tanto Iberia como Air Europa ya la operan con hasta 18 frecuencias diarias.

"Nos dous anos que leva operativa, esta ruta que une Vigo e a capital escocesa non só está a dar un magnífico servizo á amplísima comunidade galega que reside no norte do Reino Unido, senón que tamén está a abrir Vigo tanto a Escocia como ao norte de Inglaterra", explica el promotor de la iniciativa en la carta que se dirige al Ayuntamiento. "Tendo en conta que xa existen cinco conexións diarias con Madrid con Iberia e outras compañías que operan conxuntamente, é unha mágoa que o Concello de Vigo estea a considerar a posibilidade de renunciar a unha ruta internacional que está a ser tan popular", se añade.

La propuesta cuenta con apoyo tanto de ciudadanos británicos como gallegos que emplean la ruta. "As persoas aquí asinantes piden á Alcaldía do Concello de Vigo que teña en consideración a posibilidade de manter a ruta Vigo-Edimburgo nas negociacións que están a levar a cabo coa compañía Ryanair", concluye la petición.

Concello y Ryanair negocian estas semanas la operativa que se ofrecerá desde Peinador a partir del año que viene toda vez que el actual concurso mediante el que Peinador cuenta con vuelos directos a Edimburgo, Dublín, Bolonia y Milán (además de Barcelona, ruta en la que compite con Vueling) expira a finales de 2018. Los vuelos de la low cost irlandesa han contribuido a relanzar el aeropuerto vigués con niveles de ocupación que de nuevo rozaron el lleno estos últimos meses.