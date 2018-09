El Concello licitará la nueva Porta do Sol en abril para iniciar la obra a principios de verano

Recreación de la futura Porta do Sol sin vehículos y convertida en una plaza pública. // FdV

Recreación de la futura Porta do Sol sin vehículos y convertida en una plaza pública. // FdV

El gobierno local aguardaba por la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio para lanzar definitivamente la peatonalización de Porta do Sol. En el plazo de tres semanas se prevé tener cerrado el proyecto constructivo una vez que se incorporen los cambios que se han solicitado desde la Xunta para dar el plácet definitivo a la actuación. La inversión en la plaza, la escalera mecánica de Carral y la prolongación del túnel elevan la inversión por encima de los 10 millones de euros que la catapultan como la actuación más ambiciosa emprendida desde Praza do Rei. El Concello se ha propuesto acelerar todos los trámites con la intención de licitar los trabajos entre marzo y abril con el objetivo de arrancar la obra a comienzos del verano de 2019. El plazo de ejecución se sitúa entre los 18 y los 24 meses, dada la dificultad de las perforaciones. Este calendario situaría la apertura a principios de 2021.

"Será una gran plaza pública para disfrute de todos los ciudadanos", destacó ayer el alcalde, Abel Caballero, satisfecho tras lograr la autorización por parte de Patrimonio. Lo que lamentan fuentes municipales es que se tardara "un año" en resolver sobre un proyecto de tanta magnitud cuando lo que se pide finalmente al gobierno local son modificaciones muy menores relativas a una salida de humos y el color de la escalera mecánica que conectará la calle Carral con El Sireno salvando una pendiente del 17%.

El Concello remitió hace casi un año, según sus cálculos, la propuesta realizada por la UTE GOC-Capitel Arquitectura y le exigieron un mayor nivel de precisión en el diseño de estas dos infraestructuras. En junio remitió un añadido al proyecto y fue este viernes cuando el delegado de la Xunta compareció para anunciar que se daba permiso a la peatonalización siempre que se realizasen algunas precisiones como el cambio del color rojo planteado para la cubierta de la escalera por un "gris mate" con menor impacto sobre los edificios históricos del entorno.

El gobierno local no entiende que se tardara tanto tiempo para valorar "cuestiones no esenciales" de la actuación que se pretende financiar en exclusiva con fondos europeos concedidos a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi) Vigo Vertical. Esto supone que el Concello afronte con recursos propios las rampas mecánicas de Gran Vía y reserve las ayudas comunitarias para Porta do Sol.

El proyecto aprovecha parte del actual aparcamiento subterráneo para crear un túnel de doble sentido que canalice el tráfico bajo tierra entre Policarpo Sanz y el Paseo de Alfonso. Se prolongará durante unos 350 metros y tendrá gálibo suficiente para que circulen los autobuses urbanos. En superficie se reservará todo el espacio para peatones y actividades al aire libre. En los presupuestos de este año se reservaban 5 millones de euros para la actuación que finalmente quedaron sin ejecutar. Se realizarán nuevas catas para asegurar la estructura del nuevo subterráneo.