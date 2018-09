Beiramar espera el túnel más prometido

Dos presidentes de la Xunta, tres conselleiros de Infraestructuras, cuatro presidentes del Puerto y dos alcaldes después, el proyecto del túnel de Beiramar, un vial subterráneo que conectaría la rotonda de O Berbés con la de la de la calle Coruña, permanece arrumbado en un cajón de algún despacho autonómico. Casi doce años después de ser anunciada públicamente como una obra capital para abrir la ciudad al mar y recuperar un espacio ciudadano de primer orden muy deteriorado, nada se sabe de su situación. La infraestructura ya ni se mueve en el terreno de las promesas políticas -ningún responsable de la Xunta ya la menciona-, sino que goza del penoso estatus de proyecto fantasma.

La historia del túnel más prometido e ignorado de la historia de Vigo arranca en 2007 cuando el entonces presidente gallego Emilio Pérez Touriño, la conselleira de Política Territorial, María José Caride -hoy concejala de Urbanismo- y el presidente del Puerto, Abel Caballero -hoy alcalde- presentan en sociedad un vial subterráneo de 1,3 kilómetros, cuatro carriles y un presupuesto de 36 millones. El objetivo era ambicioso: peatonalizar Beiramar, dinamizar la zona con el auditorio Mar de Vigo y crear una ronda litoral que aproximaría a los ciudadanos al mar y eliminaría 30.000 coches al día de la superficie. Dos años después, el socialista Touriño caía derrotado y la pelota del túnel pasaba al tejado del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

Lo cierto es que el PP, en un principio, pareció decidido a retomar el proyecto. El conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, se reunió con Corina Porro, por entonces ya presidenta del Puerto, y se comprometió a implementarlo. Tanto que en 2010 llegó a poner fecha al inicio de la obra. En realidad, le puso diferentes fechas: primero 2011, luego 2012 y finalmente proclamó que el túnel estaría acabado en 2014. El presupuesto ya había subido a los 70 millones. Nada se hizo.

Hernández, en una de esas carambolas de la vida política, dejó la consellería y se convirtió en alcalde de Santiago y Ethel Vázquez le sustituyó en el cargo. A partir de este momento, si la viabiliad del subterráneo era cuando menos dudosa, la situación se complicó más.

En un primer momento Vázquez ratificó su compromiso con la obra, posteriormente exigió un pacto de "lealtad" entre administraciones -Xunta, Concello y Puerto- para financiarlo conjuntamente; luego ya reconoció abiertamente que el túnel "no era una prioridad". Por cierto, sin haber movido un solo metro cúbico de tierra, el presupuesto ya se había disparado a los 80 millones. Hoy el túnel de Beiramar sencillamente no existe en los planes de la Xunta, ni en los prioritarios ni en los que no lo son.

En estos doce años, la fachada litoral de la ciudad apenas ha experimentado una mejoría. Es un teritorrio poco humanizado, hostil. Y el auditorio Mar de Vigo, abierto en 2011, sigue operando en un entorno de vehículos y camiones.

Mientras Vigo continúa a la espera durante este tiempo, en A Coruña, por ejemplo, se invirtieron 50 millones en soterrar el tráfico y urbanizar su fachada marítima. Para ello construyeron dos túneles, uno de los cuales, O Parrote, contó con una millonaria inyección de la Xunta. Y durante este tiempo, también en A Coruña, se han gastado 700 millones en el puerto de Langosteira una infraestructura ruinosa, con escasa actividad, que arrastra una deuda de 200 millones, un formidable agujero que ahora el PP y Marea han pedido a Fomento que se le condone.