La Xunta autoriza las obras de Porta do Sol y la reforma del palco de Bouzas

El delegado de la Xunta compareció ayer para avanzar que la Dirección Xeral de Patrimonio autorizó ya las obras de peatonalización de Porta do Sol y la reforma del palco de música de Bouzas que estaba pendiente de ejecutar el Concello. No obstante, Ignacio López-Chaves incidió en que el único cometido de los técnicos autonómicos en todas estas actuaciones es "evitar el daño irreparable a nuestro patrimonio" y que "no se paralizan obras", que se apunta desde el gobierno vigués por la tardanza en la obtención de algunos permisos.

El delegado señaló que la mayor parte de las intervenciones planteadas en Vigo están en entornos de espacial protección como Areal, Castro o Casco Vello y que es su obligación controlarlas para "no estropear la herencia cultural". Respecto a Porta do Sol precisó que será necesario un cambio en la cobertura de la escalera mecánica de Carral para minimizar su impacto visual.