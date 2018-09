Los sindicatos urgen enfermeros en los centros educativos

La secretaria general de SATSE, Carmen García, y el presidente de ANPE, Julio Díaz (ambos en el centro). // A.S.

El Sindicato de Enfermería de Galicia (SATSE) y el Sindicato Independiente del Profesorado de la Enseñanza Pública en Galicia (ANPE) reclamaron ayer conjuntamente la incorporación de enfermeros en los colegios de Galicia para asistir emergencias sanitarias e informar y formar a los escolares en hábitos de vida saludables. Esta reivindicación se produce después de que FARO publicase la semana pasada una sentencia de un magistrado de Vigo tras un recurso de un docente de Educación Física en la que recordaba el deber del profesorado en el control y vigilancia de los alumnos con diabetes.

Ambos colectivos coinciden en que la sentencia no puede hacerse extensible a la comunidad educativa de forma general y así lo manifestaron la secretaria general de SATSE, Carmen García y el presidente de ANPE, Julio Díaz. "Nueve comunidades ya implantaron enfermeros en los centros educativos, no queremos esperar a que Galicia sea la última. Llevamos pidiendo esto a la Xunta y a la Consellería de Sanidad desde 2007 pero hay falta de voluntad política e institucional", aseguró García. La secretaria añadió también que "no hay mejor inversión actual y de futuro que la destinada a que los jóvenes estén bien atendidos sanitariamente y que sepan lo que es bueno o malo para su salud".

Por su parte, Díaz hizo hincapié en que "un enfermero en los centros evitaría que el profesorado tenga que asumir responsabilidades para las que no tiene competencias ni formación específica y que los protocolos de la Administración Educativa dice que son voluntarias". El presidente de ANPE aportó también datos de otras comunidades y afirmó que en Madrid "hay 500 enfermeros escolares y 58.000 docentes" e indicó que en países como Estados Unidos, Dinamarca, Francia, Suecia, Suiza o Reino Unido "tienen implantada desde hace tiempo la figura de los enfermeros en las escuelas". "El 99,9% de los docentes no tiene formación sanitaria. Con esta reivindicación queremos hacer una apuesta por la calidad de la enseñanza pública", concluyó Díaz.

A su vez, ambos dejaron claro que el objetivo que persiguen desde hace tiempo "es tener un enfermero en cada centro educativo y la implantación progresiva de esta figura", un aspecto que según aclararon se reivindicó recientemente en el VIII Congreso Sindical Estatal de ANPE en Guadalajara. En un plano local, cabe destacar en este sentido que en la ciudad olívica, casi 550 escolares están bajo control por alergias, diabetes y otras patologías crónicas. A ellos se unen 134 estudiantes más que padecen otro tipo de enfermedades.