El Concello abre el parking gratuito del hospital y reta a la Xunta a que haga lo mismo con el suyo

Los usuarios del hospital Álvaro Cunqueiro ya tienen una opción gratuita para aparcar sus coches. El Concello inauguró ayer el nuevo aparcamiento municipal y sin coste para los conductores. El recinto, situado en una parcela de 17.000 metros cuadrados (m2) próxima al centro de salud y que se construyó con un presupuesto de 538.000 euros, dispone de casi 400 plazas. A diferencia del subterráneo de pago del Cunqueiro, el recinto municipal podrá emplearse sin restricciones ni coste alguno. Al menos durante los próximos diez meses, mientras el Gobierno local elabora una ordenanza para regular su uso. Cuando esa normativa este lista, los planes del Concello pasan por mantener su disfrute gratuito únicamente para las personas empadronadas en la ciudad, que tendrán que acceder además con su tarjeta PassVigo.



Durante la inauguración del aparcamiento, el alcalde, Abel Caballero, explicó que está dispuesto a mantener su uso libre tanto para los censados en Vigo como para los vecinos de otros municipios. Antes de tomar esa decisión, sin embargo, recalcó que debe darse un requisito imprescindible: que el Gobierno gallego libere el actual subterráneo del Álvaro Cunqueiro, que gestiona la UTE del hospital a través de una subcontrata. "Si la Xunta pone gratuito su aparcamiento yo pongo gratuito este para todo el mundo. Sino, lo razonable es que sea para Vigo. No creo que el alcalde de Redondela nos diga que quiere usar gratis el parking que hizo el Concello de Vigo mientras está dispuesto a pagar en el de la Xunta. No se les ocurrirá tal atrevimiento", comentó.



El regidor reclamó también al PP de Vigo que medie ante San Caetano para lograr la gratuidad del parking del hospital. En septiembre de 2015 la portavoz de los populares en Vigo, Elena Muñoz, aseguró que si el Ayuntamiento iniciaba las obras del aparcamiento público pediría al Gobierno autonómico que el uso del subterráneo no tuviera coste "para trabajadores y ciudadanos". Caballero retó al PP a que cumpla con ese "compromiso".



"Espero que hoy [por ayer] la Xunta ponga gratuitos los aparcamientos del hospital, sino el PP de Vigo, sus candidatos, quedarán absolutamente desautorizados, invalidados para seguir optando a ocupar un lugar en representación de esta ciudad. Creían que no lo íbamos a hacer y nosotros siempre vamos en serio", recalcó el alcalde.



Caballero sí se reconoció abierto a mantener "negociaciones" con aquellos municipios que puedan ofrecer "contrapartidas" a los vigueses y mostró su confianza en alcanzar acuerdos con ellos. Antes de inaugurar el nuevo recinto, dotado con cerca de 400 plazas -una decena de ellas para usuarios de movilidad reducida-, el primer edil fue muy crítico también con el modelo de gestión aplicado en el parking del Álvaro Cunqueiro, que, recordó, usa a diario "gente que viene de Vigo y de otros 25 municipios" de Galicia.



Para el regidor existen dos modelos de gestión de los servicios, el que aplica la Xunta con un parking de pago en el hospital; y el del Concello, que acaba de inaugurar un estacionamiento gratuito. "El modelo de Feijóo es que los ciudadanos paguen; y el delConcello es que los vecinos de Vigo no paguen". En su opinión, el aparcamiento del hospital controlado por una subcontrata de la UTE supone en la práctica un "copago sanitario" y un "impuesto sobre la sanidad".



El rechazo de muchos usuarios del Cunqueiro a pagar el parking mientras acuden a una cita médica o visitan a un familiar les lleva a estacionar sus vehículos en las inmediaciones del Cunqueiro. A diario pueden verse decenas de coches mal aparcados en los viales del recinto y en el entorno de las rotondas que llevan al hospital.



La Xunta defiende su servicio



Desde la Xunta se defendía ayer el servicio que presta el aparcamiento de pago del Cunqueiro. El Gobierno autonómico insiste en que desde diciembre de 2015 el parking del centro de salud es "el más barato de cuantos existen en los hospitales públicos de Galicia" y "el más económico de cuantos están abiertos en el municipio de Vigo". A través de un comunicado recuerda además que la primera media hora de uso es gratuita. A mayores, San Caetano señala que el proyecto sectorial de 2008 contemplaba 2.824 plazas de aparcamiento disuasorio municipal en el entorno del Cunqueiro. "Lejos de los datos anunciados y tras tres años de retraso, el Concello de Vigo abre un parking de 400 plazas", cuestiona el Ejecutivo gallego.



Desde la Federación de Sanidade de CCOO de Vigo se aplaudía ayer la apertura del nuevo estacionamiento y se recordaba el compromiso del PP de solicitar la gratuidad del parking del Cunqueiro. El sindicato reivindica que "todos los aparcamientos sean públicos y gratuitos y para todos los ciudadanos que tengan que utilizar el hospital".





Puri Ubeira - Vigo





Puri Ubeira - Vigo

"Solo el jueves pagué 15 euros en el parking"

Puri Ubeira se convirtió ayer, poco después de la una de la tarde, en la primera usuaria del parking municipal del hospital Álvaro Cunqueiro.El nuevo recinto gratuito le permitirá un ahorro importante.Al tener un familiar ingresado, esta vecina de Vigo se ve obligada a acudir con frecuencia al hospital. "El jueves pagué 15 euros por aparcar", recuerda Ubeira, quien estima que en total podría ahorrarse unos 50 euros a la semana. "Hay gente que no se lo puede permitir".

Araceli Fernández - Porriño





Araceli Fernández - Porriño

"No veo bien que el aparcamiento de un hospital sea de pago"

Después de ver en las redes que el aparcamiento gratuito del Concello abriría sus puertas, Araceli Fernández decidió ayer ir directa al nuevo recinto. "No veo bien que el parking de un hospital sea de pago", anota esta porriñense, quien espera un acuerdo para los usuarios de otros municipios.

Pedro Cabaleiro - Redondela





Pedro Cabaleiro - Redondela

"Lo deseable es que fueran gratuitos los dos recintos"

Pedro Cabaleiro se convirtió ayer en uno de los primeros usuarios del parking municipal del Cunqueiro. El proyecto de abrir un aparcamiento gratuito le parece "bien", aunque le gustaría que esa ventaja fuera "para todos" de forma indefinida. "Lo deseable es que los dos recintos fueran gratuitos".

Juan Manuel Cadilla - A Guarda





Juan Manuel Cadilla - A Guarda

"El hospital lo usamos todos, también los de otros municipios"

Todos los meses Juan Manuel Cadilla acude un par de veces al Álvaro Cunqueiro desde A Guarda. La puesta en marcha de un nuevo parking gratuito le parece bien, aunque le gustaría que esa ventaja se mantuviera para todos. "El hospital lo usamos también los de otros municipios".

Fernando Pérez - Vigo