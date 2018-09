Más de la mitad de los alumnos del curso de traducción de videojuegos proceden de otras comunidades

El primer curso de especialista en traducción de videojuegos nace con el apoyo del sector y estudiantes matriculados de todo el país. Alrededor del 80% de plazas ya están cubiertas y más de la mitad de los alumnos -en torno al 70%- proceden de Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. La mayoría de los inscritos son graduados en Traducción e Interpretación o en Lenguas Extranjeras, pero también hay profesionales en activo y personas que cuentan con un doctorado.

"Todas las ramas del sector de los videojuegos necesitan profesionales y solicitan a las universidades que les aprovisionen de expertos adecuadamente formados para afrontar las complejidades de esta industria", destacó ayer sobre las oportunidades laborales de este título propio de la Universidad de Vigo Ramón Méndez, uno de sus impulsores y codirector junto con los profesores José Yuste y Óscar Ferreiro.

"Esta especialización es un plus, un sello de calidad en el currículo muy importante. Trabajar en esta industria es genial y hay mercado en Galicia y en España", ratificó Belén Moreno, de la empresa de juegos de mesa Corvus Belli, una de las 25 que colaboran en el título. Algunas de ellas proceden de otros países como la checa Bohemia Interactive o la polaca 11 Bit Studios.

Los responsables del curso también han iniciado una colaboración con la compañía de teatro interactivo para la enseñanza de idiomas You are the story, con sede en Madrid, así como con la Escuela de Telecomunicación y la Facultad de Ciencias Jurídicas. "La industria del videojuego es interdisciplinar. Diseñadores, programadores y traductores trabajan por un bien común y queremos ayudar a otros centros de la Universidad y a que el sector siga creciendo y sea mejor", añadió Méndez.

El curso, con 200 horas lectivas y dos días de clase semanales, cerrará su matrícula con un máximo de 25 alumnos el próximo 2 de octubre, poco antes de su estreno, y sus responsables tienen previsto ofrecer prácticas de carácter voluntario. Además será necesario presentar un proyecto final para la obtención del título. El inglés será la lengua vehicular de la formación pero también se abordará algún caso de traducción desde el japonés o el francés.

El claustro de profesores lo integran 17 profesionales, entre ellos, exalumnos como el propio Méndez y otros referentes en localización de videojuegos como Curri Barceló o Diana Díaz, el traductor literario Gabriel Álvarez, el guionista Josué Monchan, el productor y actor de doblaje Uxío Couto, Fernando Prieto, uno de los fundadores de la empresa gallega Gato Salvaje, o la reconocida intérprete Alessandra Vita.

El profesor Yuste explicó que este título propio tiene su origen en el máster de Traducción para la Comunicación Internacional, que cuenta con 6 créditos dedicados a la localización de videojuegos, y destacó que abrirá a sus alumnos "la puerta al mercado y la profesión"

El secretario xeral de la Universidad, Miguel Ángel Michinel, calificó el título de "ejemplo de nuevas aportaciones didácticas y de transferencia entre la universidad y la empresa". Y la directora del Área de Captación de Alumnado, Susana Rodríguez, subrayó que la oferta responde a una "demanda de la sociedad contemporánea" de profesionales y que además puedes servir de puente para que los alumnos cursen posteriormente un máster o doctorado.