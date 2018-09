Luz verde a la peatonalización de la Porta do Sol de Vigo

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ignacio López-Chaves, ha confirmado este viernes que se ha notificado al Ayuntamiento olívico la autorización de Patrimonio para ejecutar las obras de reforma en Porta do Sol y en el palco de música de Bouzas, y ha reiterado que, al contrario de lo que ha denunciado el alcalde, "no hubo paralización, sino tramitación". Ha recordado que, según las competencias que le otorga tanto el Estatuto de Autonomía como la Constitución, la Xunta tiene la obligación de preservar los elementos del patrimonio.

A ese respecto, ha subrayado que cuando una administración o un particular quieren realizar una obra en una zona de "especial sensibilidad" por estar en el entorno de un yacimiento, de edificios catalogados, o de otras zonas susceptibles de protección, Patrimonio debe velar porque "no se cause un daño irreparable". El delegado territorial ha explicado que eso es lo que se ha hecho en las obras proyectadas por el Ayuntamiento de Vigo en zonas como Porta do Sol, Gran Vía, Camelias, Venezuela o Bouzas. "Cumplimos lo que exige la ley; la Xunta no paraliza las obras, protege el patrimonio", ha añadido.



Obras autorizadas

Según ha avanzado, Patrimonio ya tramitó las solicitudes y autorizó las obras en varias zonas de Vigo. Este mismo viernes, ha anunciado, se ha notificado al Ayuntamiento la autorización para las reformas de Porta do Sol y el palco de música de la alameda de Bouzas, mientras que se ha notificado también el rechazo al recurso presentado sobre las obras de Gran Vía.

En el caso de Bouzas, la administración municipal deberá realizar unos sondeos arqueológicos pero "puede empezar las obras cuando quiera"; además, en el caso de Porta do Sol, los técnicos recomiendan que la cubierta de la escalera mecánica prevista no sea de un color llamativo, para causar el menor impacto posible en el entorno. Ignacio López-Chaves ha reiterado que "no hubo paralización" de las obras por parte de la Xunta, como denunció el gobierno de Abel Caballero, sino "tramitación" de las solicitudes conforme a la legalidad.