"Pedimos funcionar como universidad"

"Los profesores no piden más dinero, solo buenas condiciones para enseñar a los alumnos de la Escuela de Arte Dramático de Galicia (ESAD)". Estas palabras del presidente de la asociación de alumnos, Iago Durán, representan el sentir general de los 170 estudiantes del centro que ayer terminaron sus tres primeros días de huelga. Sus denuncias se centran principalmente en el recorte de los profesores (en 2011 eran 44 y actualmente 34) y en ser reconocidos como una universidad, ya que a la ESAD se le aplica la normativa de un instituto de Secundaria y es un centro de estudios superiores equivalente al grado universitario.

Como ellos mismos aseguran, "son pocos pero están bien organizados" y prueba de ello es la concentración que hicieron ayer en la Jefatura Territorial de Pontevedra para hacerse oír. Cuentan que "están decididos a seguir en pie de lucha" y tienen el respaldo de importantes personalidades del mundo de la cultura gallega como el popular actor de la serie Fariña, Antonio Durán "Morris". La situación es complicada para todos, pero algunos la viven especialmente al límite porque no les concedieron las becas que necesitan y se ven obligados a combinar los estudios con un trabajo para poder afrontar los gastos de su formación.

Carlota Mosquera, de 26 años y estudiante de tercero de interpretación, está en esta tesitura, y buscó un empleo durante el verano para poder pagarse la matrícula de la ESAD. "Soy graduada en Comunicación Audiovisual y por tener este título no tengo opción a beca. Se me penaliza por querer seguir estudiando cuando ambas titulaciones son complementarias", aseguró.

Sandra Núñez, de 23 años y estudiante de segundo de interpretación, está en una situación similar. Está graduada en Lenguas Extranjeras por la UVigo y ahora se está planteando trabajar porque no le concedieron beca y su familia no puede afrontar los gastos. "Los profesores hacen malabares para que todo el alumnado tenga sus tutorías. Son muy necesarias porque no podemos presentarnos a los trabajos de final de curso sin ensayar y sin una tutorización", comentó. Uno de los estudiantes más antiguos de la ESAD, Aldán López, que hizo interpretación y cursa el tercer curso de dirección, denuncia que a la escuela no se le da un tratamiento universitario aunque se rige por códigos ECTS y que faltan dos edificios de la ESAD por construir, un teatro y un aulario, que estaban programados desde que abrió el centro hace 13 años. "Nos tratan como alumnos de secundaria pero nos exigen formación de universidad y eso con menos profesores no se puede dar. Es brutal la carga de trabajo de los profesores, no es lo mismo un docente abrumado por muchas tareas que uno relajado y con tiempo para preparar las clases", afirma.

Una de las peores situaciones que se viven en el centro la sufren los alumnos de escenografía como Naila Rodríguez, de 19 años. "Este año recortaron un profesor y hay docentes con los que nos pasamos cuatro horas de seis", asegura. Lo que mas destaca es la mala gestión que se hace con los productos tóxicos que utilizan en las clases. "Utilizamos fibra de vidrio en un aula con solo tres ventanas y los que vienen después tienen que ponerse mascarillas pagadas por nosotros para poder estar allí, es una vergüenza", indicó.

Por su parte, Durán, como presidente de la asociación de alumnos, puso de manifiesto que "España es el único país de Europa que no tiene el Arte Dramático como carrera universitaria". "Reclamamos cosas lógicas, como que en el momento en que se usa dinero hay que hacerlo para que funcione y no solo para usarlo cuando se necesita en la época de votaciones como hacen las administraciones públicas", criticó. Ayer por la tarde alumnos y profesores se reunieron para decidir los siguientes pasos a seguir.





