Cultura reactiva la Biblioteca del Estado en la calle Lalín con una partida en los próximos presupuestos

El Gobierno central modifica el criterio sostenido en los últimos años por el anterior Ejecutivo y se muestra dispuesto a reactivar el proyecto de construcción de una Biblioteca del Estado en la ciudad. El ministro de Cultura y Educación, José Guirao, se reunió ayer con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y coincidió en la conveniencia de que la primera ciudad de Galicia con casi 300.000 habitantes vea atendido un compromiso por el que aguarda desde el año 2007. Tras más de una década sin avances y después de que el anterior gabinete enfriara el año pasado las expectativas debido a razones presupuestarias, el proyecto podría vivir un nuevo impulso al comprometerse el Ministerio a incorporar en los presupuestos de 2019 una primera partida para avanzar en los estudios y la redacción de los proyectos.

Por ahora no se fijaron cuantías ni plazos puesto que la ubicación elegida por el Concello de Vigo en la trasera de los actuales edificios de los juzgados requiere un cambio en la calificación del suelo que podría llevar varios meses y además la actuación debería impulsarse al amparo de la Lei 3/2016 aprobada para desarrollar proyectos públicos de especial interés público hasta la aprobación de un nuevo Plan Xeral. La tramitación sería larga, pero es la primera vez que se arranca al Gobierno central el compromiso de retomar esta actuación incluyendo fondos para dar los primeros pasos en su ejecución.

"Lo que me transmitió es que entendía el proyecto de biblioteca estatal para Vigo, que compartía su necesidad y que iba a dar los pasos necesarios y me iría informando. Tenemos el apoyo del ministro de cultura para construir y llevar adelante la biblioteca", resumió esperanzado el regidor vigués al término de la reunión celebrada en Madrid. Caballero aprovechó el encuentro no solo para reivindicar la necesidad de esta infraestructura por ser Vigo la única urbe gallega que carece de un equipamiento similar, sino que además le expuso el anteproyecto redactado por el gobierno vigués y que ubica el edificio en unos terrenos expropiados en su día entre la calle Lalín y el Camiño Chouzo para ubicar la futura Ciudad de la Justicia y que nunca llegaron a ocuparse. Se trata de suelo sin uso desde hace varios años y sobre el que se levantaría un edificio singular, diseñado por un arquitecto de prestigio y cuyo coste se valoraba en Praza do Rei entre los 15 y los 20 millones de euros. Se consideran necesarios alrededor de 6.000 m2 construidos.

El Concello desecha de plano la propuesta lanzada en marzo por la Xunta y el anterior secretario de Estado de Cultura con la opción de emplazarla en alguno de los actuales edificios judiciales de la calle Lalín por entender que su estructura antigua no se adapta a las necesidades y porque la intención a futuro del gobierno vigués es crear en esta zona un gran campus educativo que reutilice esos inmuebles que quedarán vacíos en el horizonte de 2010 para trasladar el CEIP Altamar y crear una especie de "ágora cultural" para colectivos sociales y actividades.

Por el momento, esta segunda fase queda en suspenso hasta que se complete el vaciado de los inmuebles y se pida su cesión mientras se avanza once años después en los estudios para construir la biblioteca del Estado planteada entre otras ubicaciones en Casa das Artes y en el Auditorio pero que nunca llegó a ejecutarse y quedó finalmente aparcada por los recortes presupuestarios. "Cuando llegó Rajoy al Gobierno sacó el proyecto de las cuentas. Es bueno que todo Vigo lo sepa y que ahora lo estamos retomando", resumió Caballero antes de asegurar que regresaba a Vigo "muy muy contento" por los resultados de su encuentro.

Visión contrapuesta tienen en el PP de Vigo, donde no se creen los compromisos. El edil Diego Gago compareció ayer para reclamar al alcalde "seriedad, plazos y presupuesto después de 11 años mareando la perdiz". Así resumió el tiempo transcurrido desde el primer anuncio realizado en 2007 al tiempo que defendió la propuesta de la Xunta de ubicar esta dotación en uno de los actuales edificios de los juzgados.

Al margen de la biblioteca, en la reunión con Guirao, Caballero aprovechó para plantearle las dificultades surgidas por la doble candidatura de Cíes a la UNESCO. "Le transmití el bloqueo con malas artes por parte de la Xunta y lo que estaba pasando", advirtió el regidor, que recordó que el Concello llevaba cuatro años de trabajo previo cuando "Feijóo presentó su candidatura para bloquearlo y desde entonces no ha movilizado nada", le reprochó aludiendo a la falta de información sobre ese proyecto.