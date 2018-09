Un vándalo trepa para intentar destrozar la cabeza a "Dinosetiño"

Dinoseto resistió el ataque y su "cría" se encuentra inclinada pero en pie en Porta do Sol. // Alba Villar

Dinoseto resistió el ataque y su "cría" se encuentra inclinada pero en pie en Porta do Sol. // Alba Villar

Las redes sociales han vuelto a convertir en viral a Dinoseto tras unos meses de relativa tranquilidad. El ataque vandálico sufrido por el conocido seto y su "cría" en las últimas horas ha generado una oleada de solidaridad entre ciudadanos particulares para localizar al autor de los desperfectos. La voz de alarma se dio a primera hora de la mañana de ayer cuando empezó a circular un vídeo de apenas seis segundos de duración en el que se ve a un joven sobre el lomo del ejemplar más grande al tiempo que salta con saña con la intención clara de arrancar la cabeza al conocido como Dinosetiño.

La grabación se realiza de noche en un día sin concretar y se oyen de fondos silbidos y gritos de gente que parece celebrar la cuestionable gesta de esta individuo de aspecto joven, pero que en ningún momento puede identificarse. Solo se distingue que es moreno, lleva una camiseta blanca y lo que parecen unos vaqueros, pero durante el vídeo divulgado inicialmente a través de Instagram no se menciona ningún nombre.

Tampoco identifica la fuente original del vídeo la cuenta de Twitter que lo distribuyó después a modo de denuncia preguntándose "¿Se sabe ya quién es el individuo este?". La grabación llevaba ayer por la tarde más de 17.500 visualizaciones y generado cientos de comentarios pero ninguno daba pistas sobre los posibles autores del acto vandálico, que ha dejado un poco más pelado el lomo del arbusto original e inclinado aún más hacia abajo la figura de Dinosetiño que luce en Praza da Princesa desde octubre de 2016 eclipsando a su propio "padre".

Los usuarios se quejan de la falta de urbanidad del responsable y piden que se revisen cámaras de negocios para dar con él, pero por ahora no se ha avanzado y al no producirse daños en el mobiliario urbano desde el Concello tampoco se han pronunciado. Se trata, no obstante, del primero o de los primeros ataques que sufre el arbusto, que siempre ha gozado del favor del público.