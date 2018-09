Una doctora del Chuvi, nueva presidenta de la Sociedad Europea de Urorradiología

Milagros Otero, jefa de sección del área de Radiología Abdominal y Genitourinaria del Chuvi, fue elegida para ocupar la presidencia de la Sociedad Europea de Urorradiología en el último congreso internacional celebrado la pasada semana en Barcelona. Con este nombramiento se convierte en la primera mujer española que preside una sociedad europea de radiología.

La doctora, que ya pertenecía a la junta directiva de la sociedad, mostró su felicidad por el nombramiento. "Tengo una enorme responsabilidad pero al mismo tiempo me siento feliz porque es el reconocimiento de la radiología gallega en general y de la del Chuvi en particular", apuntó Otero, que puso en valor la labor desarrollada por su grupo de trabajo. "Estoy impresionada con mi equipo de radiólogos y con el personal técnico y de enfermería. Son ellos los que me estimulan y me animan todos los días y sería imposible llegar hasta aquí sin su colaboración".