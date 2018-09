Un constructor niega ser autor de un muro ilegal en una finca cuya dueña ya falleció

"Me contrataron en 2013 un muro pero no lo realicé. La dueña de la finca me dijo que iba a hacerlo por las bravas. Sabía que había que retranquear cuatro metros y se necesitaba licencia. Yo lo único que hice fue clavar unas estacas de unos 25 centímetros y una malla de la misma altura, era como un borde, pero no realicé ningún encofrado ni levanté un muro metro y medio". Esta fue la explicación que ofreció ayer en el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo un constructor acusado de un delito contra la ordenación del territorio y para quien la Fiscalía solicitaba inicialmente 2 años y medio de inhabilitación especial para actividad relacionada con la construcción y multa.

También figuraba como acusada la propietaria de la finca que encargó la obra, para quien la Fiscalía pedía 2 años y medio de cárcel, si bien falleció en el transcurso de la instrucción de la causa. No fue la única. El responsable de la asociación de vecinos, que iba a testificar a favor del constructor, falleció hace unas semanas.