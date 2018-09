Joyas musicales a la venta para estudiar en el extranjero

El vinilo fue el principal medio para reproducir música durante buena parte del siglo XX. Los expertos destacaban la calidad y nitidez del sonido, muy superior a la de los cedés y archivos digitales. El vigués Jorge Beltrán posee una completa colección de casi 200 ejemplares que ahora pone a la venta para poder costearse un curso universitario en el extranjero.

Los puristas aseguran que la mejor forma de escuchar música es con un disco de vinilo. El vigués Jorge Beltrán tiene muchos, casi 200, y todos en perfecto estado. Este joven de 21 años heredó la colección de su padre, compuesta en su mayoría por álbumes de los 70 y 80. Al Stewart, Depeche Mode, Génesis, Héroes del Silencio, Mike Olfield, Luis Eduardo Aute, Phil Collins, Alan Parson o Status Quo son algunos de los artistas presentes en esta gran recopilación musical, que ahora pone a la venta para poder costearse un curso en el extranjero. "Soy alumno de Lenguas Extranjeras y creo que la mejor forma de mejorar mi nivel es viajando a otros países. Un amigo está estudiando en Lublin (Polonia), que es una ciudad plenamente universitaria y a la que quiero ir para realizar algún curso", explica Beltrán, que busca financiar el viaje y la estancia con la venta de los vinilos. "Lo hablé con mi padre y como no teníamos reproductor accedió a que los pusiera en el mercado para poder conseguir dinero. Al ser para ampliar mis estudios creemos que el sacrificio merece la pena", asegura el joven.

Hasta que subió a su trastero y comenzó a clasificar los discos desconocía el tamaño de la colección, que finalmente cifró en 192 ejemplares. Una veintena ya ha conseguido venderlos, pero está decidido a desprenderse de todos. "Te da pena que se los lleven, pero piensas que le darán un uso que ya no le podíamos ofrecer", comenta Beltrán, que bromea con algunos de los comentarios de sus padres en los últimos días. "Me dijeron que si volvían a escuchar uno de ellos no me dejaban vender ninguno", apunta.

Uno de los mayores problemas que se le plantearon antes de anunciar en redes sociales la venta de todos los vinilos fue el de concretar el precio de cada disco. No quería "regalarlos" pero tampoco poner una cifra exagerada que espantase a los posibles compradores. Para establecer una cuantía justa se ayudó de una plataforma de internet que tasa discos en base a su fecha de lanzamiento y la importancia del artista. "Al valor que da yo le bajo unos euros", explica Beltrán, que pone en valor el estado de su discografía. "Puedes ir a una tienda y seguramente encontrarás los mismos vinilos, pero nunca en un estado de conservación similar. Están como el primer día", apostilla.

Los precios oscilan entre los 4 euros de los ejemplares más económicos hasta los 20 de un cuádruple cd de Alan Parsons. Con lo recaudado viajará en noviembre a la urbe polaca para conocer de primera mano lo que es una ciudad universitaria y descubrir los cursos que mejor se adaptan a su carrera. "Mi intención es volver en alguna otra ocasión en un futuro cercano. Y si no puede ser allí, salir hacia otra universidad. Creo que es la mejor forma que tengo para subir el nivel en mis estudios", explica el dueño de los vinilos.

Hace apenas cuatro días que anunció la venta de su colección en su cuenta de Twitter y gracias a la difusión en la red ha conseguido vender más de 30 vinilos. Incluso le contactaron tiendas especializadas de otros puntos del país. "Me escribieron desde Murcia para saber si hacía envíos fuera de Vigo porque estaban muy interesados", comenta el vigués, que ha habilitado el correo jobelpa97@gmail.com para que todos los posibles compradores se pongan en contacto con él.

Su traslado a Lublin no será sencillo. Para abaratar coste viajará en autobús hasta el aeropuerto de Oporto, desde donde volará a una terminal cercana a Varsovia. Ya en la capital polaca, cogerá otro autocar para viajar durante varias horas hasta su destino final. "Merecerá la pena el esfuerzo", asegura convencido.