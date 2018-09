Los primeros becados de inglés del Concello parten hacia Inglaterra

Peinador se llena de estudiantes en septiembre. Hasta 750 alumnos de 3º de la ESO volarán en los próximos días a diferentes ciudades de Inglaterra e Irlanda gracias al programa municipal de becas de inglés. En esta ocasión, desde Praza do Rei se destina algo más de 1,7 millones en el proyecto estrella del alcalde Abel Caballero en materia educativa desde hace diez años. Tan solo en 2013 los jóvenes vigueses se quedaron sin poder viajar a otros centros del Reino Unido tras el veto del BNG al considerar que no era un gasto prioritario. Eso sí, un año después el presupuesto se incrementó y desde entonces no ha dejado de elevarse hasta la cifra actual.

A mayores, el gobierno local destina otros 160.000 euros para que el alumnado de la sede viguesa de la Escuela Oficial de Idiomas pueda pasar tres semanas en Inglaterra. Para ellos hay 92 becas, por lo que la cifra total de estudiantes que viajarán a lo largo de los próximos días se eleva hasta los 842.

Los primeros 38 alumnos partirán mañana desde Peinador hacia Port Talbot, Hafod-Swansea y Pontarddulais, tres ciudades del sur de Gales. Tan solo un día después harán lo propio otros 71 jóvenes a Castledermont, Cabra West y Carlow, en Irlanda, y Prestatyn y Flintshire, también Gales. Entre jueves y viernes volarán más de 300 estudiantes de centros educativos de la urbe olívica a localidades como Bournemouth, Colchester, Costessey, Exeter, Peterborough o Milton Keynes. Ya el fin de semana saldrán otros 212 jóvenes y por último, el lunes 24, viajará el último centenar de la presente edición. Los participantes estarán tres semanas en un colegio inglés, donde asistirán a todas las clases con total normalidad. En sus horas libres participarán en una serie de actividades y excursiones ya programadas de antemano. Junto a cada grupo de alumnos viajan varios monitores.

Desde la puesta en marcha de este programa municipal hace ahora una década, se han beneficiado de las estancias de inmersión lingüística del Concello un total de 4.500 alumnos con una inversión superior a los 10 millones de euros. En numerosas ocasiones Caballero ha reconocido que Vigo otorga más ayudas que Barcelona y Madrid juntas.