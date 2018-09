El Sergas proyecta el centro de salud de Bouzas con la mitad de superficie que hace ocho años

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) presentó el pasado lunes en el Concello la solicitud de licencia para construir el largamente prometido centro de salud de Bouzas. El presupuesto baja desde los 2,5 millones de euros que se llegaron a consignar en los presupuestos autonómicos del año 2009 a los 902.026 euros de ejecución material que la Consellería de Sanidade anunció el pasado sábado. ¿A qué se debe? A que la infraestructura tendrá también menos superficie que la proyectada en un inicio. En concreto, la mitad de metros cuadrados.

El centro que el Sergas plantea para la villa de Bouzas contará con 743 metros cuadrados construidos -628 de superficie útil-, repartidos en dos plantas, frente a los 1.484 metros cuadrados -1.258 útiles-, en cuatro niveles, del proyecto que presentó en 2010, pero que no superó la evaluación de Patrimonio. Con la nueva propuesta, Sanidade renuncia a utilizar el espacio bajo cubierta y, en un inicio, a construir el sótano. También deja un hueco libre en la parcela a modo de patio entre dos edificaciones. Así, frente a la seis consultas de medicina de familia y otras tantas de enfermería que se incluían hace ocho años, ahora se plantean la mitad. Con los problemas para encontrar especialistas en Pediatría, el Sergas elimina este servicio en Bouzas, como ya se lo había comunicado a los vecinos. También prescinde del espacio para un profesional de trabajo social.

El plan funcional, ese documento en el que la Administración recoge las necesidades de una zona y planifica los servicios con los que cubrirlas, ha cambiado. El de hace ocho años requería la ocupación de la totalidad de la parcela de 432 metros cuadrados cedida por el Concello hace más de diez años y esto era incompatible con el Plan Especial de Reforma Interior de la villa, por lo que Patrimonio rechazó el proyecto presentado..

¿Qué ha cambiado desde entonces? En 2012, se estrenó el cercano centro de salud de Navia que, aunque solo cuenta con ocho profesionales de medicina de familia, está dimensionado para albergar hasta 28. Este es el principal argumento que esgrimía Sanidade durante los últimos años frente a las demandas de los vecinos de Bouzas que reclamaban el centro prometido. Pero en este tiempo, los 15.000 residentes en la villa también vieron cómo echaba el cierre uno de los centros de salud entre los que estaban repartidos y que les quedaba más cerca, el de Beiramar.

A la espera de que Sanidade informe de manera pública sobre el plan funcional que sustenta el nuevo proyecto, el compromiso que su titular, Jesús Vázquez Almuiña, adquirió con la asociación de vecinos es que tendría capacidad para atender a unas 10.000 tarjetas. Según los cupos medios de pacientes que soportan los médicos de familia, las tres consultas que se construirán en Bouzas deberán abrir de mañana y tarde si se alcanza el máximo de ocupación. Según lo que ha trascendido, se irá dotando de profesionales en función de cuántos usuarios quieran trasladarse a él.

La documentación presentada el lunes en el Concello es una "reforma" del proyecto de 2010. Explica que, como en la finca no queda casi nada de lo que allí había construido, es imposible conservar, reparar o reconstruir, por lo que apuesta por derribar los muros existentes y construir ex novo en su totalidad.

En la fachada que da a la alameda Suárez Llanos se recuperará el elemento de la galería porticada que tuvo el edificio original. Por ella se accederá. A este frente darán la recepción y las salas de espera de ambos pisos, mientras que las consultas lo harán a la calle Ferreiros. En la planta baja del bloque principal se proyecta una sala polivalente, una consulta de medicina y otra de enfermería. En el primero piso, dos espacios para facultativos y otros dos para enfermeras. Separado por un patio y conectado por un pasillo, hay otro bloque más pequeño en el que se ubican una sala de juntas, una biblioteca y los vestuarios.

"Electoralismo", según Caballero

El proyecto llegó el lunes al Concello sin el aval de Patrimonio. Así lo reveló ayer, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que explicó que Urbanismo no podrá tramitar la licencia hasta que dé su autorización este departamento de la Xunta, al que se lo ha remitido. Subrayó que se envío "en tres días", agilidad que contrapuso a los diez años "de retraso" que lleva la actuación desde que la Administración local puso a disposición de la Xunta los terrenos necesarios para ejecutarla.

También Sanidade muestra el documento de envío del proyecto a Patrimonio, con registro de entrada el mismo día que llegó a la Administración local.

"Es un edificio sometido a cautelas históricas, de patrimonio y nos envían un proyecto que no viene con el aval de la propia Xunta de Galicia", reprochó Caballero, que considera que el anuncio de este centro "es todo mentira". "No es un olvido casual, porque en esta ciudad tenemos un debate importante que nos están paralizando obras porque no quieren dar el informe", opina y concluye: "Era electoralismo, ¿por qué lo envían si saben que no vale para nada?".