Los jubilados agotan casi todas las plazas del Imserso a Canarias desde Peinador

Peinador vuelve a demostrar que si existe oferta también hay demanda. Los jubilados de la provincia agotaron en pocos minutos las plazas que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) programó desde el aeropuerto vigués a Gran Canaria. Los tres aviones que operará Binter, dentro de su programación regular, tenían el cartel de "completos" instantes después de que se abriese el plazo de reservas. Al mismo tiempo se llenaban los vuelos de primavera hacia Tenerife, aeropuerto estrella de la temporada con casi medio centenar de operaciones entre octubre y junio. La aerolínea canaria también cubrirá los viajes de los jubilados de Ourense desde Peinador, que ayer agotaron el 70% de las plazas de la veintena de aviones que tienen disponibles. Lanzarote y Fuerteventura, los otros dos destinos del archipiélago a los que pueden viajar los mayores pontevedreses (en este caso deben hacerlo desde Santiago de Compostela previo paso por Pontevedra) también agotaron sus plazas en la mañana del viernes. Así, para volar a Canarias solo queda la opción tinerfeña (Puerto de la Cruz o Los Realejos) en otoño e invierno.

La oferta desde Peinador a Baleares no tuvo la misma demanda en la primera jornada de reservas. Mundiplan, la concesionaria que opera los vuelos a las islas nacionales, tan solo ofrece cinco conexiones a Ibiza desde la terminal olívica. Además, todas ellas comprendidas entre octubre y noviembre, la época del año que acumula menos solicitudes históricamente. El viernes se cerró con plazas en todos los aviones de Air Nostrum. Los que sé estaban llenos eran los de primavera a Mallorca, aunque también saldrán desde Lavacolla.

Entre los jubilados que acudieron a las agencias de viajes viguesas destacaba el deseo de acudir a Canarias, y sobre todo a sus dos islas principales. "Llevo once años viajando por todo el país y Tenerife ya me lo conozco, por lo que prefiero ir a Gran Canaria esta vez", apuntó Vitorino Manuel, que se quedó sin plaza para acudir al destino elegido. "No hay muchos vuelos y encima nos hacen ir a Pontevedra. Somos mayores y tendríamos que salir en bus desde esta ciudad", añadió.

Francisco Domínguez escogió pasar unos días en Lanzarote, por lo que deberá viajar hasta Lavacolla para poder llegar al archipiélago. "Ya estoy acostumbrado, pero eso no quita que ir a Santiago sea un engorro para todos los usuarios de la urbe olívica y su comarca", criticó con los billetes en la mano. Para él, lo peor de tener que ir hasta la capital autonómica es el trayecto a Pontevedra, desde donde el Imserso vuelve a proyectar todos los autobuses para los jubilados de la provincia. "Nos hacen ir por nuestra cuenta cuando es muy probable que haya más gente que viaje desde Vigo. Lo lógico sería salir desde aquí", apostilló al salir de la agencia.

Muy claro lo tenía María Jesús Charro, que afronta su primer viaje con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Ella, que disfrutará de las vacaciones junto a su marido, solo contempla salir desde Peinador. "Queremos ir a Tenerife porque es el destino con más vuelos y porque existe una conexión directa desde nuestra ciudad. Valoramos la opción de Santiago, pero o bien tenemos que afrontar varias horas de viaje por carretera y encima ir a Pontevedra, o bien llegar hasta Lavacolla en nuestro vehículo y pagar más de una semana de aparcamiento. Ambas opciones son malísimas", denunció.

En este sentido, reclamó más presión por parte de los políticos locales para conseguir que en el futuro los vuelos del Imserso para los mayores de la provincia salgan desde Peinador. "No es de recibo que teniendo un aeropuerto tan bueno nos manden a Compostela. Ojalá desde el Ayuntamiento consigan que cambien de parecer en los próximos años", anotó Charro.

Los jubilados gallegos afrontan hoy la segunda jornada de reservas para aquellos que se acreditaron en los últimos días. El resto podrán hacerlo de manera libre a partir del lunes. Los viajes incluyen alojamiento en pensión completa y la estancia puede ser de ocho, diez o hasta quince días en función de cada destino.





Francisco Domínguez - Lanzarote desde Santiago

"Ir a Santiago supone un engorro para los usuarios de Vigo"







María Lesús Charro - Tenerife desde Vigo

"Nosotros vamos a Tenerife porque existe un vuelo directo"