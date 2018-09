"La ancianidad es pobre, hay que dignificar las pensiones"

-¿ Qué medidas cree que tiene que tomar la Administración para combatir las situaciones de vulneración de los mayores?

-Principalmente, son dos. En primer lugar, la ancianidad es pobre. La pobreza y la ancianidad están completamente vinculadas. Tienen pensiones con las que no se puede vivir y todo eso conlleva ya unas consecuencias que son terribles. Así que lo primero que hay que hacer es dignificar las pensiones. Luego, expandir los servicios sociales para que existan centros de día, lugares en los que los ancianos puedan desarrollar sus actividades, su ocio? Considerar que estas personas, no por llegar a determinada edad han dejado de ser miembros de esta sociedad. Lo fundamental es desarrollar los servicios sociales y que lleguen a todos los lugares.

-En Galicia calculan que hay decenas de miles de usuarios potenciales de la Ley de Dependencia que directamente no solicitan las ayudas. ¿A qué cree que se debe?

-Galicia tiene un entorno muy rural ¿Cuántas aldeas hay con 30 o 40 habitantes y que el más joven ha cumplido los 70? Esa gente no tiene acceso si no hay unos servicios sociales que acudan allí. No tienen acceso a internet y, en algunos casos, ni a la televisión. En un entorno muy ruralizado hay gente que no da el paso por desconocimiento a la hora de tramitar la ayuda a la dependencia.