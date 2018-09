Podemos Vigo busca compañero de viaje para las municipales: "Tenemos la mano tendida"

Podemos Vigo ha ofrecido este viernes su "mano tendida" a formaciones políticas "hermanas" para construir una coalición con la que concurrir a las próximas elecciones municipales de 2019.



Así lo ha afirmado el portavoz del partido morado en la ciudad, Juan Merlo, quien ha reconocido que Podemos mantiene "contactos informales" con otras formaciones para buscar "alianzas", y ha recordado que los inscritos se pronunciaron hace 5 meses sobre la fórmula para concurrir a las municipales y, de forma mayoritaria, apostaron por la coalición electoral.



"Tenemos mano tendida a otras fuerzas hermanas, pero Podemos Vigo va adelante, con coalición o sin ella", ha señalado el que fuera secretario de Organización de Podemos Galicia, quien ha indicado que un posible acuerdo con otras formaciones tendría que quedar cerrado antes de final de año, puesto que las primarias para elegir candidaturas a las municipales en Podemos se celebrarán entre el 1 y el 20 de enero.



En todo caso, ha matizado que "la fórmula política no puede ser un impedimento, porque esto no es un proyecto personal", y ha reconocido que la decisión tomada por Podemos en las elecciones locales de 2015 (de no sumarse al proyecto de la Marea de Vigo) acabó por beneficiar al PSOE.



A ese respecto, ha proclamado que el portavoz municipal de Marea de Vigo, Rubén Pérez, "hace una maravillosa labor", pero "le faltan concejales". Por eso, hay que "buscar una coalición que permita tener más concejales que tres".



Finalmente, y con respecto a si la marca Podemos será visible en la candidatura o en las papeletas, Juan Merlo ha apuntado que habrá un acuerdo marco a nivel nacional para esa cuestión, y que, en Galicia, "aún no está decidido". "Pero la marca para nosotros no es importante", ha apostillado.

Grupo de trabajo

Podemos Vigo ha presentado este viernes en la ciudad olívica su grupo de trabajo para la elaboración del proyecto político con el que concurrirá a las municipales.



Así, el portavoz de este grupo, Pablo Orge, ha proclamado que la formación morada se presentará a las municipales "con un proyecto de ciudad a largo plazo", que pretende ser "un punto de inflexión" para "cambiar" Vigo.



En la misma línea, Pilar Pascual, ha subrayado que trabajarán con "propuestas realistas", consultadas con asociaciones y colectivos de Vigo; y Eduardo Ortiz, ha recalcado la necesidad de dar a la ciudad "la administración municipal que se merece", con políticas que le devuelvan su carácter "acogedor y cosmopolita", "libre de violencias machistas", "integradora", "referente cultural", y "con calidad de vida para todos".