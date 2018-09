El Sergas pide licencia para el centro de salud de Bouzas sin el aval previo de Patrimonio

El Sergas registró el pasado lunes en el Concello solicitud de licencia para construir el centro de salud de Bouzas. Así lo anunció esta mañana el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que denunció que el proyecto llega "sin el aval de Patrimonio de la propia Xunta y, por tanto, no se puede dar licencia". La Xunta responde que remitió el proyecto, el mismo día, a este departamento autonómico.

"Es un edificio sometido a cautelas históricas, de patrimonio y nos envían un proyecto que no viene con el aval de la propia Xunta de Galicia", reprochó el regidor, que considera que el anuncio de este centro "es todo mentira".

Explica que "ni siquiera se puede considerar dar la licencia, sin el informe favorable de patrimonio no se puede dar" e informa que el Concello lo remitió ayer a Patrimonio. "En tres días" subrayó y lo contrapuso a los diez años "de retraso" que lleva la actuación desde que el Concello compró y puso a disposición de la Xunta los terrenos necesarios para ejecutarla.

"No es un olvido casual, porque en esta ciudad tenemos un debate importante que nos están paralizando obras porque no quieren dar el informe", opina Caballero, que concluyó: "Era electoralismo, por qué lo envían si saben que no vale para nada"