Salud mental del Sergas cita a una afectada del Marisquiño para el verano de 2019

La hija de Gonzalo Pereira, de 16 años, no llegó a caerse al mar en el accidente de O Marisquiño. Solo se mojó los pies porque una persona la sujetó y consiguió sacarla. Un mes después, lleva un cabestrillo por la lesión que sufrió en un hombro al golpearse con las maderas. Pero las cicatrices que más preocupan a su familia son las que están en su cabeza. Se despierta por las noches con pesadillas, es incapaz de cruzar pasarelas o puentes y tiene miedo a espacios con mucha gente. Lo que describe se corresponde con un síndrome de estrés postraumático y su médica de familia la remitió al psicólogo del Sergas con carácter "preferente", pero la citaron para julio de 2019. El nuevo sistema de citación implantado por Psiquiatría está ocasionando problemas. Además de no discriminar a los pacientes por prioridades, reserva más de una visita por paciente agrandando artificialmente la lista de espera. El servicio trabaja para solucionarlo a la mayor brevedad posible. La llamarán para atenderla en cuestión de días

Mientras no se resuelve, el jefe de Psiquiatría, José Manuel Olivares, pide a los médicos de familia que en este tipo de casos prioritarios, como los de los afectados por O Marisquiño, remitan un correo con la incidencia al servicio o a la Gerencia del área. Ya les han llegado otros dos casos de adolescentes como la hija de Gonzalo y las han citado en cuestión de días, haciendo uso de los huecos que dejan en las agendas para casos prioritarios o de las anulaciones de otros pacientes.

Ya les pasó con los afectados por la explosión de Paramos, que solucionaron abriendo una vía rápida. En los diversos servicios de salud mental, han atendido a más de medio centenar de personas.

Psiquiatría cambió el sistema de citación hace algunos meses. Antes, cuando un paciente era remitido a los servicios de salud mental del Chuvi, tenía que acudir con el volante al despacho de una enfermera que le daba una cita en función de su prioridad. Para evitarle este desplazamiento al usuario, se implantó la citación automática desde la consulta de Primaria, como tienen otras especialidades. El problema es que el sistema no criba por urgencia al paciente y tiene que esperar lo mismo el que tiene estrés postraumático que el que necesita un informe. "Es inaceptable", reconoce el jefe de servicio.

También considera "anormal" la demora de un año. Explica que el problemático sistema está otorgando citas con más de un especialista o en más de un día para una misma persona, que luego tienen que depurar. Ha saturado la agenda.

Por todo ello, trabajan en corregirlo implantando otro en el que se integre la interconsulta para poder priorizar los casos. También para mejorar la comunicación con los médicos de Primaria y que estos puedan atender algunos casos. Su compromiso con los casos prioritarios se demuestra, entre otras cuestiones, con la reciente creación de una consulta vinculada a urgencias para situaciones de crisis.

Justo después de que a la hija de Gonzalo le dieran cita con la psicóloga del Sergas para once meses después, el Concello anunció que habilitaría un gabinete psicológico para los afectados por el derrumbe en As Avenidas. Sin embargo, según explican desde Praza do Rei, los técnicos municipales comprobaron más tarde que el mejor sistema para asegurar la atención psicológica es que los afectados acudan al especialista que deseen y pasen después la factura a "cualquiera de los posibles responsables del accidente".

La oficina municipal de atención a los afectados por el accidente, entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre, recibió 50 llamadas -entre peticiones de cita y consultas- y atendió a 40 personas presencialmente -con y sin cita-. Un técnico en gestión y un asesor jurídico aconsejan a los usuarios sobre los trámites para las reclamaciones, los documentos que deben aportar...