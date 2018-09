La ciudad arranca aún en verano la instalación de 9 millones de bombillas de alumbrado navideño

Tan rápido ha ido la tramitación del contrato que los técnicos de Iluminaciones Ximénez ya se encuentran en Vigo revisando los anclajes en las primeras fachadas donde instalarán los arcos de luz del próximo alumbrado navideño. Los operarios se encuentran desde ayer repartidos por Pi y Margall, Camelias, López Mora, Torrecedeira y Praza de Independencia. Días antes de que finalice el verano la ciudad arranca con los preparativos para afrontar sus fiestas más espectaculares con una iluminación de récord que alcanzará a un total de 307 calles y distribuirá por el municipio un total de 9 millones de bombillas led, un millar de arcos de luces y casi 1.500 motivos luminosos. El contrato adjudicado en agosto por 2,3 millones de euros para los próximos tres ejercicios entró en vigor en los últimos días e incluye la colocación de bolas de doce metros de diámetro para decorar las calles, la iluminación de 325 árboles naturales de las principales avenidas y calles, trece fachadas históricas y un gran rótulo luminoso en Praza do Rei para felicitar la Navidad de 108 m2.

El encendido de las luces se ha convertido en una tradición que gana en adeptos y ambición y este año el árbol central de Porta do Sol crecerá hasta los 32 metros de altura y se programarán tres pases diarios de un espectáculo con sonido y contenido audiovisual diseñado en exclusiva para la ciudad. "Esto no lo tuvo Tokio, Londres ni Nueva York. Que sepan sus alcaldes que vamos a ser el no va más. Van a ser las navidades top de este planeta", bromeó ayer por la mañana el regidor antes de precisar que este inmenso árbol principal se acompañará de otros dos árboles de tamaño medio que se elevarán once metros sobre el suelo y de 28 adicionales de cuatro a cinco metros de altura.

Estos son algunos detalles desvelados en las últimas horas por el alcalde, Abel Caballero, que avanzó que las luces se encenderán en noviembre como el año pasado y que buscará la fórmula para que los vigueses participen en la elección de la fecha. Se proporcionarán tres sábados como alternativa y se escuchará la opinión de vecinos y comerciantes.

Porta do Sol será el epicentro de las celebraciones, pero también la zona de Colón y la Farola de Urzáiz, además del MARCO, la Casa Galega da Cultura, el antiguo Tamberlick, la Puerta de Santa Rita, Casa das Artes y las principales plazas del Casco Vello y el Ensanche. También contarán con ambientación los siete mercados municipales.

La bola multicolor del año pasado de la Farola de Urzáiz será sustituida por un gran muñeco de nieve. Esta figura, junto con la figura de un paquete de regalo de ocho metros de altura y un inmenso tren y un poblado navideño decorarán las calles del centro pero se financian a través de otro contrato por dos años de 1.125.486 euros de presupuesto. Las ofertas presentadas hasta el 27 de agosto están ahora en valoración.