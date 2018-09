Urbanismo arranca los trámites para la rehabilitación integral de Barrio do Cura

La Gerencia de Urbanismo arrancará mañana los trámites del convenio para la reurbanización y edificación de Barrio do Cura. El alcalde, Abel Caballero, explicó ayer que el organismo municipal tramitará el acuerdo urbanístico entre el Concello y la empresa Barrio do Cura S.L.U. para modificar el PXOM de 1993 y el Pepri Casco Vello en el ámbito del Barrio do Cura.

Para el regidor se trata de "una gran noticia", ya que se recuperará lo sustancial de la ordenación establecida en el Plan Especial de Reforma Interior (Peri) de 2014, que adaptaba el Plan Xeral de 2008, tumbado a finales de 2015 por una sentencia del Tribunal Supremo.

La superficie edificable será de 56.000 metros cuadrados y se reservará el 30% del aprovechamiento del suelo urbano no consolidado para viviendas de protección oficial. Un 10% quedará en manos del Concello como suelo dotacional. En total se destinarán cerca de 5.000 m2 para espacios libres y zonas verdes, 300 plazas de aparcamiento y un mirador sobre la Ría de Vigo.

Caballero detalló que el entorno de Barrio do Cura será reformado. "Vamos a continuar la calle Torrecedeira hacia Poboadores, mejoraremos la calle Llorente y Santa Marta, con un nuevo acceso peatonal desde A Ribeira del Berbés hasta el paseo de Alfonso", avanzó el primer edil antes de señalar que se garantiza la conservación de las casas de pescadores y las fachadas que estén catalogadas.

Los trámites de la modificación durarán entre 12 y 18 meses y ya están en marcha, en fase ambiental. Ahora permanecen en período de alegaciones.