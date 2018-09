CC OO denuncia que la Escuela de Arte Dramático perdió el 20% del claustro en los últimos años

La Federación de Ensino de Comisiones Obreras asegura que está recibiendo "comunicaciones de muchos centros de educación públicos" de Vigo y su comarca "preocupados por la pérdida de puestos docentes". En particular, destaca el caso de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Galicia y señala que su claustro docente ha sufrido una reducción del 20% en los últimos años. El sindicato acusa a Educación de aplicar "una política de recortes dura, sin atender a las necesidades de personal de los centros" y le pide que rectifique su "caótica gestión".

En particular, para este curso, el centro solicitó tres profesores más. La consellería no solo no se los concedió, sino que le retiró otros tres. Tras este desencuentro subyace el tratamiento de la ESAD como un centro de secundaria, con la aplicación de sus ratios, cuando la dirección y los alumnos defienden su condición de institución de educación superior, en las que hay más profesores por estudiantes matriculados.

Comisiones también se refiere a "recortes" de plantilla en centros de Educación Infantil y Primaria de la comarca. En concreto, se refiere a tres colegios en los que, en un primer momento, se les negó desdoblamientos de clases que se realizaron en cursos anteriores por necesidades educativas especiales. En la ciudad de Vigo, Educación ya dio marcha atrás en la decisión de agrupar dos clases en el CEIP de A Doblada y concedió otro tutor.