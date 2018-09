Xunta y PP urgen a Fomento garantías de que se ejecutará la autovía alternativa a la A-55

La autovía alternativa a la A-55 es una infraestructura estratégica para garantizar una movilidad más segura en todo el sur de la provincia de Pontevedra. Tras años de espera, la pasada primavera el Gobierno central anunció la construcción de un túnel que diera acceso directo desde Porriño hasta Vigo echando mano de un mecanismo extrapresupuestario de colaboración público-privada. Esta fórmula genera dudas en el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, por lo que en las últimas horas tanto la Xunta como el PP de los municipios de Vigo, Mos y Porriño se han pronunciado de forma conjunta para reclamar que el proyecto no caiga en el olvido y que se mantenga el inicio de obras previsto para 2023. La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, se mostró ayer "hondamente preocupada" por la falta de compromisos firmes de Fomento con el plan heredado del anterior Ejecutivo, mientras que la portavoz de la formación en la urbe olívica, Elena Muñoz, exigía al Gobierno central soluciones para la que tildó como "una trampa mortal para los miles de conductores que la usan a diario".

Pese a la ausencia de compromisos explícitos ofrecidos por José Luis Ábalos en un desayuno informativo el pasado jueves en Madrid, desde su departamento aclararon ayer que necesitan algo de tiempo para evaluar "con responsabilidad" todas las actuaciones incluidas en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), donde figuraba la autovía alternativa a la A-55 con 340 millones de euros. Lo que sí dejaron claro es que "no hay intención de anular nada ni decisiones tomadas", al tiempo que matizaban que tampoco se puede hablar de aplazamiento cuando "no se había avanzado en ningún proyecto en concreto".

Son 60.000 los vehículos que circulan a diario por la A-55 a la altura de Porriño y unos 39.000 los que acceden por ella hasta Vigo. El PP exige al PSOE de Vigo la misma beligerancia que cuando gobernaba Rajoy y no considerarán garantizada la continuidad del proyecto hasta que se ofrezca "una hoja de ruta y un cronograma nuevo". Así lo reclamaron ayer la conselleira de Infraestructuras desde Santiago y Muñoz en Vigo, flanqueada en la sede popular de Príncipe por la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, y el portavoz del partido en Porriño, Alejandro Lorenzo. "Tras años de espera, con Rajoy por fin veíamos la luz y exigimos al alcalde de Vigo que mantenga su reivindicación y se ponga en primera fila ahora también", le reclamó el PP, que no exige la ejecución del plan de carreteras en su conjunto ni se pronuncia sobre cómo deben financiarse las nuevas carreteras, centrando sus demandas en que Ábalos garantice que sigue adelante con las previsiones y no aplace el vial alternativo a las curvas de Tameiga. Mientras no se ejecuta, mantienen la necesidad de liberalizar el peaje de la AP-9 hasta Porriño.

En este sentido se pronunció también la regidora de Mos, que tildó esta "mal llamada autovía" de "infraestructura mortal" y avanzó que "estará allí donde la llamen" para movilizarse a favor de una solución. Arévalo recordó que fue su partido quien planteó la opción del túnel para evitar "pisotear" de nuevo el desarrollo urbano de Mos e hizo dos llamamientos: "uno a Abel Caballero para que se ponga del lado de los ciudadanos y otro a la sociedad en general para que vea lo mal que nos van a la provincia tras el cambio de Gobierno".

El portavoz del PP en Porriño, Alejandro Lorenzo, incidió en que la mejora de las comunicaciones norte sur es una cuestión de seguridad pero también económica. "Sería importantísima para los polígonos de Mos y Porriño". La formación avanzó iniciativas en el Congreso y el Senado para defender la autovía alternativa de Porriño a Vigo y no descartó movilizarse.

En la agenda del alcalde

Tras escuchar al PP, el alcalde de Vigo aclaró que esta infraestructuras que desde el gobierno vigués llevan años reivindicando se reclamó hasta en tres ocasiones al Ministerio de Fomento de manera oficial y se comprometió a volver a hacerlo en el próximo encuentro que tenga con el ministro, con el que la ciudad tiene otros temas importantes pendientes como la avenida de Madrid o la conversión en urbano del tramo final de la AP-9.