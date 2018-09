Los despedidos de la zona azul, citados hoy a una conciliación

La concesionaria del servicio XER -Xestión do Estacionamento Regulado-, Dornier, y los ocho trabajadores que ha despedido han sido citados hoy para el acto de conciliación que precede a la judicialización del conflicto. Sin embargo, el comité de empresa no espera que de este encuentro en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación sirva de mucho, ya que los afectados solo aceptarán la readmisión. Hoy, a las 10 horas, han convocado una nueva protesta en la Praza do Rei.

El conflicto laboral se encuentra en un punto muerto ya que, según explican desde UGT, la empresa no se ha vuelto a poner en contacto con los representantes de los trabajadores, desde que retomaron la huelga, el pasado miércoles. Están dispuestos a mantener el paro hasta que sus compañeros sean readmitidos, aunque la situación se dilate en el tiempo. "Lo tenemos claro", aseguran desde UGT.

La plantilla se reunió ayer con los técnicos del Concello encargados del expediente abierto contra Dornier por incumplimiento de contrato. Los trabajadores apelaron a la urgencia de su situación y solicitaron la máxima celeridad en el proceso, a lo que le respondieron que hay que respetar los tiempos legales. La semana pasada se citó a la empresa para tomarle testimonio y aún no ha comparecido. Dispone de doce días.