Hacia un Vigo más accesible

Un pie, otro pie. Caminar es algo sencillo y fácil que se aprende de pequeño pero toda una aventura hacerlo por la calle si se padecen problemas de movilidad o discapacidades. Para Isabel Iglesias transitar por Vigo "era una auténtica odisea".

Hace mucho tiempo que Isabel es usuaria de silla de ruedas y es inevitable que recuerde cómo era la ciudad en su infancia. Durante toda su vida ha padecido los múltiples elementos y prácticas que entorpecen su marcha, "pero en la actualidad Vigo está muy bien", admite. "Lo que ocurre es que mucha gente aparca en zona de discapacitados, o en los rebajes de las aceras, incluso en las paradas de autobuses... y nos lo ponen muy difícil", cuenta.

Julia Fernández es técnico de rehabilitación y dirige un programa para favorecer la movilidad y autonomía de las personas ciegas. Coincide con Iglesias en que en Vigo se han implantado numerosas mejoras de accesibilidad, como la sonoridad de los semáforos, que se puede activar con un mando que lo lleva la persona con baja visión. "Así, no tenemos a todos los semáforos sonando continuamente en toda la ciudad". Sin embargo, los problemas para las personas ciegas comienzan en el suelo.

Para este colectivo, caminar por la calle es una carrera de obstáculos literal. Actualmente, el mobiliario urbano (papeleras, árboles, bancos) se ubica en la parte exterior de la acera, en la zona más próxima a la calzada y despejando el área central. Pese a todo, la ubicación de estos elementos no es suficiente. "Los árboles tienen que estar señalizados con un bordillo, adoquín, o rejilla, y las papeleras deberían tener un diseño homogéneo desde la base hasta la parte superior", indica Fernández. Valdir Benítes, con baja visión, detalla que el bastón solo advierte el "hierro que conecta a la papelera con el suelo y no la propia papelera", por lo que muchas veces, acaba chocando con ella. "Pasa lo mismo con los bancos y las patas", concluye en este tema Fernández.

La señalización podotáctil es imprescindible. Todos esos elementos en el pavimento que están en los cruces y que tienen colores y formas distintas son las guías de las personas ciegas. "No está en todas partes, pero en los cruces de obra nueva ya se empiezan a notar", celebra. Afortunadamente, en Vigo "hay un tipo de pavimento consistente en unas líneas paralelas a la acera que funcionan como encaminamientos, guiando al viandante", explica la técnico. Cuando estas líneas dejan de ser iguales o cambia el motivo, indican la presencia de un paso de cebra.

Tipo de pavimentos

Aunque estas medidas empezaron a aparecer hace poco tiempo, Fernández es consciente de que se tienen que ir implantando conforme haya obras en cada zona de Vigo. "A veces, los pavimentos se diseñan en torno a la estética y no de acuerdo a cómo los necesitamos nosotros, es decir, que se detecten bien". Algunos de los problemas que hay es que "las líneas de encaminamiento de algunos sitios son tan finas que no se detectan bien con el bastón, y eso no sirve de nada", lamenta. Benítes, además, sostiene que es necesario que cuando haya una obra, se coloque una "advertencia adecuada, como vallas que lleguen hasta la base y no carteles que se abren... con que se pueda distinguir que es un cartel de obra, facilitaría entender qué pasa en esa calle".

A los usuarios de sillas de ruedas poco les molestan estos trazados en el suelo. De hecho, incluso les favorecen, ya que estos relieves, en cuestas, les impiden resbalar. Además, comparten un objetivo: que haya más rebajes (pequeñas rampas) en los pasos de peatones, para facilitar el desplazamiento.

"Ya que muchas paradas de autobús disponen de información en tiempo real, estaría bien que se diseñen con formato sonoro", plantea Fernández. Su propuesta es que el mando que activa la sonoridad del semáforo también accione una función para la información en voz que aparece en los paneles de las paradas. Además, no son muchas las paradas que cuentan con pavimento podotáctil que guíen al usuario hacia la parada de autobús.

Isabel Iglesias también ve dificultades a la hora de usar el transporte público. "Hacen falta paradas adaptadas, es decir, colocar un arcén o una loseta más ancha de lo que es la acera del mismo tamaño de largo que el autobús", opina. Y es que las aceras son casi un rompecabezas para ella. Cerca de su casa, en la zona de Castrelos, hay una parada de autobús en una zona donde la acera es tan estrecha que la rampa del vehículo choca con la pared.

Además, el Servicio Especial de Autobús (el autocar adaptado) tiene un horario especialmente restringido (de 8.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00). "No te da tiempo ni a tomarte un café", lamenta Isabel. "Hace falta otro autobús más y un horario más amplio", afirma.

Hospitales

Un día, Diego González, usuario de silla de ruedas, tuvo que ingresar en el hospital. "No tenían habitaciones adaptadas porque solo había dos y ya estaban ocupadas. Cuando me trasladaron a una que quedó libre, mi sorpresa fue ver que el baño no estaba adaptado", relata el hombre, de 40 años.

Antonio Castro, presidente de la Asociación de Personas Sordas de Vigo, explica que "en ninguno de los hospitales hay intérpretes, solo pantallas en las que se pueden ver las normas del hospital explicadas en lengua de signos. Lo que necesitamos es una intérprete en cada hospital para tener una atención adecuada", razona





Julia Fernández - Técnico de rehabilitación

"Una persona ciega puede desplazarse bien por Vigo, pero con dificultades"







Valdir Benítes - Persona con baja visión

"Las obras deberían estar mejor señalizadas con los carteles apropiados"







Antonio Castro - Persona sorda

"Debería haber intérpretes en cada hospital para dar una atención adecuada"